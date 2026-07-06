Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. У відомстві при цьому радять вступникам почати з вибору спеціальності та вишів, у яких вони хотіли б навчатися.
Дивіться також Вступ до університетів у 2026 році: що зміниться у розрахунку конкурсного бала
Скільки заяв можна подати у 2026 році
Реєстрація електронних кабінетів стартувала 1 липня. Саме через них треба подавати заяви на вступ до ЗВО. На бакалаврат це можна зробити з 19 липня до 1 серпня.
Вступники і вступниці можуть подати не більше ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт,
– повідомили в МОН України.
І порадили абітурієнтам розподілити ці заяви за власним бажанням: наприклад, подати кілька заяв до одного закладу вищої освіти на різні спеціальності або ж по одній – у 10 різних університетів.
Кожній заяві вступник має присвоїти пріоритетність – порядкове число, де номер 1 означає найбажаніший варіант,
– додали у відомстві.
У МОН також кажуть, що вступники можуть пріоритезувати вступ на бюджет, а також вступ на контракт у найбажаніший заклад, щоб потім претендувати на грант. Поставитися до цього варто уважно, адже після подання змінити пріоритетність буде неможливо.
Також зверніть увагу на спеціальності, що мають особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти. Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші,
– акцентували у МОН.
Дивіться також Правила цьогорічної вступної кампанії до вишів змінили: що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія 2026: важливі новини
- 1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.
- 1 липня розпочався ключовий етап вступної кампанії 2026 року. З цього дня стартує і реєстрація електронних кабінетів, необхідних для подання заяв про вступ у магістратуру.
- Цьогоріч українські абітурієнти, які завершили навчання у школах країн Європи, вперше зможуть вступити до ЗВО України без складання НМТ. Замість нього їм зарахують результати їхніх національних випускних іспитів.
- Також вже розпочалася реєстрація вступників для участі в творчих конкурсах та індивідуальних співбесідах у вишах.
- А майбутні аспіранти Україні повинні до 15 жовтня створити електронний кабінет вступника. Через нього і відбуватиметься вступ.