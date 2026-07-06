Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. У відомстві при цьому радять вступникам почати з вибору спеціальності та вишів, у яких вони хотіли б навчатися.

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Скільки заяв можна подати у 2026 році

Реєстрація електронних кабінетів стартувала 1 липня. Саме через них треба подавати заяви на вступ до ЗВО. На бакалаврат це можна зробити з 19 липня до 1 серпня.

Вступники і вступниці можуть подати не більше ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт,

– повідомили в МОН України.

І порадили абітурієнтам розподілити ці заяви за власним бажанням: наприклад, подати кілька заяв до одного закладу вищої освіти на різні спеціальності або ж по одній – у 10 різних університетів.

Кожній заяві вступник має присвоїти пріоритетність – порядкове число, де номер 1 означає найбажаніший варіант,

– додали у відомстві.

У МОН також кажуть, що вступники можуть пріоритезувати вступ на бюджет, а також вступ на контракт у найбажаніший заклад, щоб потім претендувати на грант. Поставитися до цього варто уважно, адже після подання змінити пріоритетність буде неможливо.

Також зверніть увагу на спеціальності, що мають особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти. Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші,

– акцентували у МОН.

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