Цьогоріч правила вступу дещо змінили. Мовиться, зокрема, про скасування мотиваційних листів, зменшення кількості заяв тощо.

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Що змінилося у правилах вступу у 2026 році

У бліцінтрев'ю для РБК-Україна заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко розповів про головні зміни.

Механізм вступу у 2026 році є незмінним: складання іспитів, реєстрація в електронному кабінеті, подання заяв до університетів, конкурсний відбір і зарахування. Однак у МОН оновили деякі аспекти вступної кампанії. Кажуть, що суттєво оптимізували процедуру подання документів та розширивши можливості для абітурієнтів.

Ліміт на заяви

Загальну кількість заяв на вступ скоротили до 10. І лише 5 можна подати на бюджет.

У МОН кажуть, що таке рішення ухвалили на основі статистики минулих років. Раніше можна було подавати до 15 заяв.

86% вступників зараховані за одним із трьох перших пріоритетів, а кількість всіх заяв від 11-го до 15-го пріоритету мали менше половини відсотка,

– уточнив Трофименко.

Скасування мотиваційних листів

Мотиваційні листи більше не є обов'язковим компонентом вступної заяви. У МОН заявили, що вони де-факто не впливали на якість відбору.

Творчі спеціальності

Зросла вага творчого конкурсу у загальному балі. Вплив оцінки з математики зменшили до 0,075 (менше ніж 10%).

Результати НМТ

Абітурієнти можуть використовувати результати тестування за 2023, 2024, 2025 або 2026 року для вступу. При цьому комбінувати предмети з різних років не можна. Треба використати результати конкретного року.

Українці за кордоном та мешканці ТОТ

Випускники шкіл у європейських країнах тепер можуть використовувати результати національних випускних іспитів замість НМТ. Також розширили доступ до вступу через освітні центри для абітурієнтів із територій активних бойових дій та ТОТ.

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