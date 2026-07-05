Вступна кампанія до закладів вищої освіти у 2026 році відбуватиметься за оновленими правилами, однією з головних змін стане новий підхід до розрахунку конкурсного бала, який визначатиме позицію абітурієнта під час вступу, повідомляє Міносвіти. Окрім результатів НМТ, важливу роль відіграватимуть вагові коефіцієнти, особливості обраної спеціальності та інші показники, передбачені правилами прийому.

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Як зміниться конкурсний бал під час вступу у 2026 році

Конкурсний бал – це підсумковий показник, за яким заклади вищої освіти визначають рейтинг вступників. Він формується на основі результатів вступних випробувань та додаткових складових, які враховують під час вступної кампанії.

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У 2026 році для кожної спеціальності визначатимуться власні вагові коефіцієнти. Це означає, що результати окремих предметів НМТ матимуть різний вплив залежно від напряму, на який вступає абітурієнт.

Наприклад, для одних спеціальностей більш вагомим буде результат із математики, для інших – українська мова, іноземна мова чи інший предмет. Тому майбутнім студентам важливо не лише отримати високий бал, а й розуміти, які дисципліни мають найбільше значення саме для їхнього напряму.

Новий алгоритм має зробити оцінювання більш відповідним до специфіки спеціальностей, адже університети отримають можливість враховувати профільну підготовку вступників.

Що ще потрібно знати абітурієнтам про вступ 2026

Під час вступу у 2026 році абітурієнтам потрібно буде уважно стежити за правилами прийому конкретних закладів вищої освіти. Саме вони визначатимуть перелік необхідних документів, строки подачі заяв та особливості конкурсного відбору.

Важливим етапом залишатиметься складання Національного мультипредметного тесту. Його результати будуть основою для формування конкурсного бала, однак остаточний показник залежатиме від коефіцієнтів і вимог обраної спеціальності.

Фахівці радять майбутнім вступникам заздалегідь ознайомитися з правилами вступу та не відкладати вибір спеціальності. Адже розуміння того, які предмети мають найбільшу вагу, допоможе правильно розподілити час на підготовку.

Оновлення правил вступу покликані зробити конкурсний відбір більш точним і враховувати не лише загальні результати тестування, а й відповідність знань абітурієнта майбутній професії.