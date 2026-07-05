Вступительная кампания в высшие учебные заведения в 2026 году будет проходить по обновленным правилам; одним из главных изменений станет новый подход к расчету конкурсного балла, который будет определять положение абитуриента при поступлении, сообщает Минобразования. Помимо результатов НМТ, важную роль будут играть весовые коэффициенты, особенности выбранной специальности и другие показатели, предусмотренные правилами приема.

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Как изменится конкурсный балл при поступлении в 2026 году

Конкурсный балл – это итоговый показатель, по которому высшие учебные заведения определяют рейтинг абитуриентов. Он формируется на основе результатов вступительных экзаменов и дополнительных составляющих, которые учитываются во время вступительной кампании.

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В 2026 году для каждой специальности будут определяться собственные весовые коэффициенты. Это означает, что результаты отдельных предметов НМТ будут иметь разное значение в зависимости от направления, на которое поступает абитуриент.

Например, для одних специальностей более значимым будет результат по математике, для других – украинский язык, иностранный язык или другой предмет. Поэтому будущим студентам важно не только получить высокий балл, но и понимать, какие дисциплины имеют наибольшее значение именно для их направления.

Новый алгоритм должен сделать оценку более соответствующей специфике специальностей, ведь университеты получат возможность учитывать профильную подготовку абитуриентов.

Что еще нужно знать абитуриентам о поступлении в 2026 году

Во время поступления в 2026 году абитуриентам нужно будет внимательно следить за правилами приема конкретных высших учебных заведений. Именно они будут определять перечень необходимых документов, сроки подачи заявлений и особенности конкурсного отбора.

Важным этапом останется сдача Национального мультипредметного теста. Его результаты станут основой для формирования конкурсного балла, однако окончательный показатель будет зависеть от коэффициентов и требований выбранной специальности.

Специалисты советуют будущим абитуриентам заранее ознакомиться с правилами поступления и не откладывать выбор специальности. Ведь понимание того, какие предметы имеют наибольший вес, поможет правильно распределить время на подготовку.

Обновление правил поступления призвано сделать конкурсный отбор более точным и учитывать не только общие результаты тестирования, но и соответствие знаний абитуриента будущей профессии.