Про це інформує Osvita.ua. Як зареєструвати такий кабінет вступника, читайте далі.

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Як зареєструвати електронний кабінет для вступу в магістратуру

Для створення електронного кабінету вступник має увійти на відповідну сторінку системи подання заяв в електронній формі.

Для реєстрації кабінету треба вказати адресу електронної пошти, яка надалі буде логіном для входу.

Важливо! Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru.

Під час реєстрації електронного кабінету вступник має внести такі дані:

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

номер, пін-код і рік отримання екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);

серію та номер документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Якщо вступник не має екзаменаційного листка, для додаткової ідентифікації йому треба вказати дані документа, що посвідчує особу, який було вказано при формуванні замовленні документа про освіту, або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Після цього на вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету. Його необхідно активувати протягом 15 хвилин.

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Яку інформацію вносити в електронний кабінет

Після активації електронного кабінету вступник має завантажити таку інформацію про вступника:

контактний номер телефону (у форматі +380 для тих, хто перебуває в Україні, або у форматі тієї країни, де ви перебуваєте у разі реєстрації з-за кордону);

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

Файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

У блоці "Сертифікати ЄВІ/ЄФВВ" необхідно перевірити відображені результати, або додати їх у разі відсутності.

Зазначимо, що 2026 року для вступу майбутні магістранти можуть подавати результати ЄВІ за 2024 або 2025, або 2026 рік та ЄФВВ 2025 або 2026 року.

У блоці "Документи про освіту" буде відображатись серія, номер та дата видачі документа вступника. У разі необхідності абітурієнт може додати інший додатковий документ про освіту, який відсутній у кабінеті вступника, але міститься в Реєстрі документів про освіту.

Під час реєстрації варто уважно перевіряти, чи правильно завантажені усі дані, адже після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо.

Приймання заяв та документів від вступників триватиме з 7 серпня до 18.00 22 серпня 2026 року.

Загалом особисті електронні кабінети вступників працюватимуть протягом усієї вступної кампанії, тобто до 15 жовтня 2026 року.