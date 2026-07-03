Основна сесія тестування завершилася 25 червня, а додаткова буде у липні. У МОН України при цьому публікували календар вступної кампанії 2026 року та акцентували на ключових датах.
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Основні дати вступної кампанії на бакалаврат 2026 року
Тож цьогорічні вступники до вишів на бакалаврат повинні запам'ятати такі основні дати:
- 1 липня – початок реєстрації електронних кабінетів;
- 3 липня – початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди;
- 10 липня (18:00) – завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди (для вступу на контракт – до 25 липня);
- 19 липня – початок подання заяв;
- 1 серпня (18:00) – завершення прийому заяв;
- не пізніше за 6 серпня – оприлюднення рекомендацій до зарахування за заявами з пріоритетом;
- до 11 серпня (18:00) – підтвердження вибору місця навчання;
- до 13 серпня – зарахування вступників на бюджет і контракт за заявами з пріоритетом.
МОН при цьому наголошує, що графіки проведення та реєстрації на творчі конкурси заклади освіти формують самостійно. При цьому радить заздалегідь перевіряти інформацію на сайтах ЗВО та коледжів.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Для тих, хто потребуватиме допомоги під час реєстрації, при закладах вищої освіти працюватимуть консультаційні центри.
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Вступна кампанія 2026: останні новини
- 1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.
- 1 липня розпочався ключовий етап вступної кампанії 2026 року. З цього дня стартує і реєстрація електронних кабінетів, необхідних для подання заяв про вступ у магістратуру.
- Цьогоріч українські абітурієнти, які завершили навчання у школах країн Європи, вперше зможуть вступити до ЗВО України без складання НМТ. Замість нього їм зарахують результати їхніх національних випускних іспитів.
- Також вже розпочалася реєстрація вступників для участі в творчих конкурсах та індивідуальних співбесідах у вишах.
- А майбутні аспіранти Україні повинні до 15 жовтня створити електронний кабінет вступника. Через нього і відбуватиметься вступ.