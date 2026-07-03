Основная сессия тестирования завершилась 25 июня, а дополнительная состоится в июле. При этом в МОН Украины был опубликован календарь приемной кампании 2026 года с указанием ключевых дат.
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Основные даты вступительной кампании на бакалавриат 2026 года
Поэтому абитуриенты, поступающие в этом году в вузы на бакалавриат, должны запомнить следующие основные даты:
- 1 июля – начало регистрации электронных кабинетов;
- 3 июля – начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;
- 10 июля (18:00) – окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования (для поступления на контракт – до 25 июля);
- 19 июля – начало подачи заявлений;
- 1 августа (18:00) – окончание приема заявлений;
- не позднее 6 августа – обнародование рекомендаций к зачислению по заявлениям с приоритетом;
- до 11 августа (18:00) – подтверждение выбора места обучения;
- до 13 августа – зачисление абитуриентов на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетом.
МОН при этом отмечает, что графики проведения и регистрации на творческие конкурсы учебные заведения формируют самостоятельно. При этом рекомендует заранее проверять информацию на сайтах вузов и колледжей.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Для тех, кому понадобится помощь при регистрации, при высших учебных заведениях будут работать консультационные центры.
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Вступительная кампания 2026: последние новости
- 1 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов, а также профессиональных колледжей на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего.
- 1 июля начался ключевой этап вступительной кампании 2026 года. С этого дня стартует и регистрация электронных кабинетов, необходимых для подачи заявлений о поступлении в магистратуру.
- В этом году украинские абитуриенты, завершившие обучение в школах стран Европы, впервые смогут поступить в высшие учебные заведения Украины без сдачи НМТ. Вместо него им будут зачтены результаты их национальных выпускных экзаменов.
- Также уже началась регистрация абитуриентов для участия в творческих конкурсах и индивидуальных собеседованиях в вузах.
- А будущие аспиранты Украины должны до 15 октября создать электронный кабинет абитуриента. Именно через него и будет проходить поступление.