Что интересно, в этом году поступить можно не только по результатам НМТ 2026 года. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко, в свою очередь , рассказала в интервью 24 Каналу, как долго будут действительны результаты тестирования.

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Как долго будут действительны результаты НМТ

Вакуленко говорит, что норму о сроке действия сертификатов национального мультитеста утверждают ежегодно в условиях приема на обучение.

Например, до этого года можно использовать и прошлогодние, и позапрошлогодние результаты, добавила она.

Пока точно неизвестно, но не менее 3 лет они точно будут действительны,

– отметила руководительница Центра.

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Сертификаты НМТ каких лет действительны в этом году

В этом году выпускники школ прошлых лет могут подать для участия в конкурсном отборе результаты НМТ 2023, 2024 или 2025 годов. И, конечно, 2026 года.

Формула расчета конкурсного балла обнародована в Порядке приема в вузы. Его утверждает МОН Украины.

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