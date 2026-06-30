Що цікаво, вступати можна цьогоріч не лише за результатами НМТ 2026 року. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко натомість розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, скільки будуть дійсні результати тестування.
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Скільки будуть дійсні результати НМТ
Вакуленко каже, що норму про тривалість дії сертифікатів національного мультитесту затверджують щорічно в умовах Прийому на навчання.
Наприклад, до цього року можна використовувати і торішні, і позаторішні результати, додала вона.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Наразі точно невідомо, але не менше 3 років точно будуть дійсними,
– зауважила очільниця Центру.
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Сертифікати НМТ яких років дійсні цьогоріч
Цьогоріч випускники шкіл минулих років можуть подати для участі в конкурсному відборі результати НМТ 2023, 2024 або 2025 років. І, звичайно, 2026 року.
Формулу розрахунку конкурсного балу оприлюднили у Порядку прийому до вишів. Його затверджує МОН України.
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Останні новини про НМТ – 2026:
- Участь в основній сесії НМТ 2026 року взяли понад 324 тисячі осіб. Це 91,5% зареєстрованих учасників тестування.
- Додаткові сесії НМТ цьогоріч відбуватимуться протягом 17 – 24 липня.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець недавно звернувся до уряду та МОН з пропозицією – знизити прохідний бал НМТ для вступу до 130.
- У МОН зазначили, що не планують знижувати мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності.
- Студенти, які набрали понад 185 балів з кожного предмета на НМТ, можуть отримати стипендію.