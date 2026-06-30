Що цікаво, вступати можна цьогоріч не лише за результатами НМТ 2026 року. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко натомість розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, скільки будуть дійсні результати тестування.

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Скільки будуть дійсні результати НМТ

Вакуленко каже, що норму про тривалість дії сертифікатів національного мультитесту затверджують щорічно в умовах Прийому на навчання.

Наприклад, до цього року можна використовувати і торішні, і позаторішні результати, додала вона.

Наразі точно невідомо, але не менше 3 років точно будуть дійсними,

– зауважила очільниця Центру.

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Сертифікати НМТ яких років дійсні цьогоріч

Цьогоріч випускники шкіл минулих років можуть подати для участі в конкурсному відборі результати НМТ 2023, 2024 або 2025 років. І, звичайно, 2026 року.

Формулу розрахунку конкурсного балу оприлюднили у Порядку прийому до вишів. Його затверджує МОН України.

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