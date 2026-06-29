Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи варто змінювати цю формулу. Також уточнила, чи треба робити математику предметом на вибір.
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Чи має бути математика обов'язковим предметом на НМТ
Вакуленко вважає, що наразі три обов'язкові предмети – математика, українська мова та історія України – це і є та база, на основі якої УЦОЯО може робити висновки про потенційних вступників.
Держава, обираючи модель вступних випробувань, має проєктувати потенційних студентів вишів. І це можна зробити за допомогою саме цих трьох фундаментальних галузей,
– акцентує вона.
Директорка Центру також заявила, що опанування академічних програм у вишах потребує глибокого розуміння основ математики, статистики, аналізу, роботи з діаграмами, з числами, з даними.
Це частина будь-якої університетської освіти, незалежно від того, на якому профілі ви навчаєтеся. Так само можу пояснити й щодо української мови та історії України,
– додала вона.
Вакуленко наголошує, що це інструменти для опанування цієї програми. Якщо випускник не змін їх опанувати хоча б на базовому рівні, то, напевно, йому ще рано здобувати вищу освіту.
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Що відомо про зміни в НМТ?
- Недавно у Раді запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року.
- Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
- Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко вважає, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що математика повинна бути обов'язковим предметом.
- Очільниця уряду Юлія Свириденко також не підтримує ідею зміни структури тесту.