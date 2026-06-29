Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 каналу, стоит ли менять эту формулу. Также она уточнила, нужно ли сделать математику предметом по выбору.

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Должна ли математика быть обязательным предметом на НМТ

Вакуленко считает, что на данный момент три обязательных предмета — математика, украинский язык и история Украины — и есть та база, на основе которой УЦОЯО может делать выводы о потенциальных абитуриентах.

Государство, выбирая модель вступительных экзаменов, должно прогнозировать потенциальных студентов вузов. И это можно сделать с помощью именно этих трех фундаментальных дисциплин,

– подчеркивает она.

Директор Центра также заявила, что освоение академических программ в вузах требует глубокого понимания основ математики, статистики, анализа, работы с диаграммами, числами и данными.

Это часть любого университетского образования, независимо от того, по какой специальности вы учитесь. То же самое я могу сказать и об украинском языке и истории Украины,

– добавила она.

Вакуленко подчеркивает, что это инструменты для освоения данной программы. Если выпускник не может освоить их хотя бы на базовом уровне, то, вероятно, ему ещё рано получать высшее образование.

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Что известно об изменениях в НМТ?