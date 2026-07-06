Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. При этом в ведомстве советуют абитуриентам начать с выбора специальности и вузов, в которых они хотели бы учиться.
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Сколько заявлений можно подать в 2026 году
Регистрация электронных кабинетов стартовала 1 июля. Именно через них нужно подавать заявления на поступление в вузы. На бакалавриат это можно сделать с 19 июля по 1 августа.
Абитуриенты и абитуриентки могут подать не более 10 заявлений. На бюджетную форму обучения можно подать до 5 заявлений, остальные – на контрактную,
– сообщили в МОН Украины.
И посоветовали абитуриентам распределить эти заявления по своему усмотрению: например, подать несколько заявлений в одно высшее учебное заведение на разные специальности или по одному – в 10 разных университетов.
Каждому заявлению абитуриент должен присвоить приоритет – порядковый номер, где номер 1 означает наиболее желаемый вариант,
– добавили в ведомстве.
В МОН также отмечают, что абитуриенты могут отдать приоритет поступлению на бюджет, а также поступлению на контракт в наиболее желаемое учебное заведение, чтобы затем претендовать на грант. К этому стоит отнестись внимательно, ведь после подачи заявлений изменить приоритетность будет невозможно.
Также обратите внимание на специальности, пользующиеся особой поддержкой государства – с большим количеством бюджетных мест и повышенными грантами. Среди них: образование, естественные науки, математика, инженерия, сельское хозяйство, транспорт и услуги, безопасность и оборона и другие,
– подчеркнули в МОН.
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Вступительная кампания 2026: важные новости
- 1 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов, а также профессиональных колледжей на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего.
- 1 июля начался ключевой этап вступительной кампании 2026 года. С этого дня стартует и регистрация электронных кабинетов, необходимых для подачи заявлений о поступлении в магистратуру.
- В этом году украинские абитуриенты, завершившие обучение в школах стран Европы, впервые смогут поступить в высшие учебные заведения Украины без сдачи НМТ. Вместо него им будут зачтены результаты их национальных выпускных экзаменов.
- Также уже началась регистрация абитуриентов для участия в творческих конкурсах и индивидуальных собеседованиях в вузах.
- А будущие аспиранты Украины должны до 15 октября создать электронный кабинет абитуриента. Именно через него и будет проходить поступление.