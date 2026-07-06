Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. При этом в ведомстве советуют абитуриентам начать с выбора специальности и вузов, в которых они хотели бы учиться.

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Сколько заявлений можно подать в 2026 году

Регистрация электронных кабинетов стартовала 1 июля. Именно через них нужно подавать заявления на поступление в вузы. На бакалавриат это можно сделать с 19 июля по 1 августа.

Абитуриенты и абитуриентки могут подать не более 10 заявлений. На бюджетную форму обучения можно подать до 5 заявлений, остальные – на контрактную,

– сообщили в МОН Украины.

И посоветовали абитуриентам распределить эти заявления по своему усмотрению: например, подать несколько заявлений в одно высшее учебное заведение на разные специальности или по одному – в 10 разных университетов.

Каждому заявлению абитуриент должен присвоить приоритет – порядковый номер, где номер 1 означает наиболее желаемый вариант,

– добавили в ведомстве.

В МОН также отмечают, что абитуриенты могут отдать приоритет поступлению на бюджет, а также поступлению на контракт в наиболее желаемое учебное заведение, чтобы затем претендовать на грант. К этому стоит отнестись внимательно, ведь после подачи заявлений изменить приоритетность будет невозможно.

Также обратите внимание на специальности, пользующиеся особой поддержкой государства – с большим количеством бюджетных мест и повышенными грантами. Среди них: образование, естественные науки, математика, инженерия, сельское хозяйство, транспорт и услуги, безопасность и оборона и другие,

– подчеркнули в МОН.

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