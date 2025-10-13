В українському діловому мовленні чимало запозичених слів з французької чи німецької мови. Втім, це не означає, що українських відповідників бракує.

Що таке "фамільярність" та якими українськими відповідниками його замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Словотвір".

Що таке фамільярність?

Однією з норм етикету є недопущення "фамільярності" у спілкуванні.

Фамільярність – це стиль спілкування, коли людина поводиться надміру розв'язно і не вимушено, без врахування оточення чи ситуації, або співрозмовника – без поваги до віку, посади, статусу. Зазвичай таке спілкування негативно оцінюється.

Його кар'єрі шкодила надмірна безпардонність та фамільярність відносно керівництва.

Втім, цей стиль вважається допустимим між близькими родичами, хорошими друзями або після досягнення домовленості про перехід до фамільярного спілкування. В усіх інших випадках – стиль вважається неприпустимим і неефективним.

Саме слово запозичене з латинської мови – familia "сім’я, челядь, майно, родина", очевидно, продовжує італьську форму *famelo-, *fameliā "раб, рабство, челядь", що не має певної етимології.

Які українські відповідники до слова?

Хоч це слово уже широко відоме, в українській мові є свої відповідники. І один з них – дуже популярний, як розповідає ресурс "Горох".

Отож, найближчим і найвлучнішим відповідником є слово – панібратство. Його часто можна зустріти в літературі, пресі, офіційних виступах.

І хоч майже всі до неї звертаються на "ти", проте помітно, що панібратства ніхто собі з помічницею капітана не дозволяє і що слово її тут має вагу. (Олесь Гончар).

Хоч цим словом, рідше ще позначають спільноту однодумців, компанію, товариство, які поводяться вільно і розв'язно – панібрати чи панібратство.

Втім, таку поведінку можна назвати ще:

розв'язність,

безцеремонність,

безпардонність.

Можна сказати – ти поводишся фамільярно, а можна і – "ти поводишся безпардонно/ безцеремонно/ по-панібратськи".

Перш за все фамільярність – це про перехід на "ти", яке недоречне чи без дозволу співрозмовника.

Існують навіть фразеологізми про таку поведінку:

На короткій нозі,

Я з тобою з однієї миски не їв.

Чого пхаєшся без мила – це і про підлабузництво теж.

А щоб не помилитися та не перейти межі, просто врахуйте норми етикету за порадами Павла Мацьопи та проявіть вихованість.

Знайте українську та будьте виховані!