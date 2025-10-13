В украинской деловой речи немало заимствованных слов из французского или немецкого языка. Впрочем, это не означает, что украинских соответствий не хватает.

Что такое "фамильярность" и какими украинскими аналогами его заменить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Словообразование".

Что такое фамильярность?

Одной из норм этикета является недопущение "фамильярности" в общении.

Фамильярность – это стиль общения, когда человек ведет себя излишне развязно и не вынужденно, без учета окружения или ситуации, или собеседника – без уважения к возрасту, должности, статуса. Обычно такое общение негативно оценивается.

Его карьере вредила чрезмерная беспардонность и фамильярность в отношении руководства.

Впрочем, этот стиль считается допустимым между близкими родственниками, хорошими друзьями или после достижения договоренности о переходе к фамильярному общению. Во всех остальных случаях – стиль считается недопустимым и неэффективным.

Само слово заимствовано из латинского языка – familia "семья, челядь, имущество, семья", очевидно, продолжает итальянскую форму *famelo-, *fameliā "раб, рабство, челядь", что не имеет определенной этимологии.

Какие украинские соответствия к слову?

Хотя это слово уже широко известно, в украинском языке есть свои соответствия. И один из них – очень популярный, как рассказывает ресурс "Горох".

Поэтому, ближайшим и самым точным соответствием является слово – панибратство. Его часто можно встретить в литературе, прессе, официальных выступлениях.

І хоч майже всі до неї звертаються на "ти", проте помітно, що панібратства ніхто собі з помічницею капітана не дозволяє і що слово її тут має вагу. (Олесь Гончар).

Хотя этим словом, реже еще обозначают сообщество единомышленников, компанию, общество, которые ведут себя свободно и развязно – панибратство или панибратство.

Впрочем, такое поведение можно назвать еще:

розв'язність,

безцеремонність,

безпардонність.

Можно сказать – ты ведешь себя фамильярно, а можно и – "ти поводишся безпардонно/ безцеремонно/ по-панібратськи".

Прежде всего фамильярность – это о переходе на "ты", которое неуместно или без разрешения собеседника.

Существуют даже фразеологизмы о таком поведении:

На короткій нозі,

Я з тобою з однієї миски не їв.

Чого пхаєшся без мила – это и про подхалимство тоже.

А чтобы не ошибиться и не перейти границы, просто учтите нормы этикета по советам Павла Мацьопы и проявите воспитанность.

Знайте украинский и будьте воспитанными!