Федоров назвав дату старту програми "Школа офлайн"
Джерело:Михайло Федоров
Програму "Школа офлайн" в Україні упроваджуватимуть з 1 вересня 2025 року. Вона діятиме на період воєнного стану.
Таке рішення ухвалив уряд України, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у телеграмі. Мета програми – дати дітям якісну освіту з урахуванням життєвих умов, у яких вони опинилися.
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Як діятиме "Школа офлайн"
Федоров наголосив: офлайн-навчання має бути безпечним.
Для цього з урядом і МОН співпрацюємо з компанією Palantir, визначаємо безпечні школи, де дійсно доцільно зробити укриття й повернути дітей за парти. На будівництво укриттів у прифронтових регіонах уряд виділив 7,5 мільярда гривень,
– повідомив посадовець.
І додав, що програма інклюзивна та гнучка. Вона враховує запити дітей-переселенців, дітей, які виїхали за кордон, і дітей, що залишилися на тимчасово окупованих територіях.
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Що передбачає "Школа офлайн"
Програма "Школа офлайн" передбачає:
- Підвищення якості дистанційного навчання там, де відновити безпечний офлайн неможливо.
- Діти за кордоном, які ходять у місцеві школи, вивчатимуть в українських школах тільки предмети з українознавчим компонентом. Наприклад, українську мову, українську літературу, географію, історію України. Тобто не буде подвійного навантаження, коли дитина навчається за повною програмою і в українській, і в закордонній школі. Оцінки із закордонних шкіл перезараховуватимуть.
- Навчання за місцем перебування. Діти, які переїхали в безпечніші регіони, з 1 вересня 2025 року навчатимуться очно в школах за місцем фактичного перебування.
- Педагогічний патронаж для дітей із тимчасово окупованих територій, які навчаються за індивідуальним графіком. За кожним учнем закріплюють учителя, який зможе разом з дитиною сформувати розклад та траєкторію навчання відповідно до її потреб.
Якісна освіта – це базова потреба дітей, яку треба забезпечити попри все. Зміни запроваджуємо без бюрократії та виключно з турботою про дітей і вчителів,
– уточнив Федоров.
Дізнатися більше про "Школу офлайн" можна на сайті програми.
Нагадаємо, 24 Канал детально розповідав про "Школу офлайн". Про це можна прочитати тут.