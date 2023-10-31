Мережею ширять фейк про листівки у ЗВО з закликом "Освіта не врятує країну! Приєднуйся до ЗСУ!"
Джерело:Вокс Україна
У мережі поширили інформацію про те, що нібито у вишах України роздають листівки із закликом "Освіта не врятує країну! Приєднуйся до ЗСУ!". Але це фейк.
На листівці помітили логотипи Міноборони України та профспілки студентів Харківського політехнічного інституту. Також – контакти місцевого центру комплектування під заголовком "Оновлюй дані в ТЦК".
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У мережі поширили фейк про роздавання "воєнних" листівок у вишах
Натомість Міноборони України не видавало такі листівки і не використовує подібні заклики в інформаційній кампанії.
Листівки з фейковою інформацією / скриншот з соцмереж
Натомість команда "Вокс Чек", яка розвінчує фейки, зазначає: у серпні 2023 року Міноборони презентувало інформаційну кампанію "Оновлюй дані в ТЦК". Її реалізовують шляхом розміщення інформаційних матеріалів (відеороликів та зображень) у ЗМІ, кінотеатрах, площинах цифрової зовнішньої реклами, у потягах Укрзалізниці, як банери в інтернет-ЗМІ, сторінках у соцмережах Міноборони та ЗСУ.
Натомість інформації про те, що у вишах розповсюджуватимуть листівки, немає.
Приклад зображення, створеного у межах інформаційної кампанії Міноборони "Оновлюй дані в ТЦК" /офіційний вебсайт Міноборони
Підготовку листівок з такими закликами спростувала пресофіцерка Харківського обласного ТЦК Олена Родіна.
Те, що розповсюджують росіяни, – завжди фейк. Наративу “Освіта не врятує країну” для нас взагалі не існує! Діти України навчались, навчалися і будуть навчатися!". Справжнім гаслом кампанії є вислів: "Визнавати страх – це сміливо. Нам потрібні сміливі!",
– наголосила вона.
Заперечила причетність до листівок і студентська профспілка Харківського політехнічного інституту.