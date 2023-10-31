На листовке были замечены логотипы Минобороны Украины и профсоюзы студентов Харьковского политехнического института. Также – контакты местного центра комплектования под названием "Обновляй данные в ТЦК".

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В сети распространили фейк о раздаче "военных" открыток в вузах

Минобороны Украины не выдавало такие открытки и не использует подобные призывы в информационной кампании.



Листовки с фейковой информацией / скриншот из соцсетей

Вместо этого команда "Вокс Чек", развенчивающая фейки, отмечает: в августе 2023 года Минобороны презентовало информационную кампанию "Обновляй данные в ТЦК". Ее реализуют путем размещения информационных материалов (видеороликов и изображений) в СМИ, кинотеатрах, плоскостях цифровой наружной рекламы, в поездах Укрзализныци, как баннеры в интернет-СМИ, страницах в соцсетях Минобороны и ВСУ.

Однако информации о том, что в вузах будут распространять листовки, нет.



Пример изображения, созданного в рамках информационной кампании Минобороны "Обновляй данные в ТЦК" / официальный вебсайт Минобороны

Подготовка листовок с такими призывами опровергла пресс-офицер Харьковского областного ТЦК Елена Родина.

То, что распространяют россияне, – всегда фейк. Нарратива "Образование не спасет страну" для нас вообще не существует! Дети Украины учились, учились и будут учиться!". Настоящим лозунгом кампании есть выражение: "Признавать страх – это смело. Нам нужны смелые!",

– подчеркнула она.

Отрицал причастность к листовкам и студенческий профсоюз Харьковского политехнического института.