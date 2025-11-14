"Наймасштабніше підвищення за понад 15 років": розміри грантів для науковців значно зростуть

Молоді вчені та доктори наук в Україні тепер зможуть отримати значно більші гранти на свої дослідження. Фінансування збільшили у кілька разів.

Уряд схвалив розроблений МОН проєкт Указу Президента України "Про внесення змін до деяких указів Президента України про гранти Президента України молодим ученим та докторам наук". Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Міністерства освіти і науки України Оксена Лісового.

Наскільки зростуть розміри грантів?

Посадовець наголосив: це наймасштабніше підвищення за понад 15 років – майже в 5 разів.

Нові розміри грантів становитимуть:

500 тисяч гривень для 7 докторів наук (до 40 років);

400 тисяч гривень для 20 докторантів (до 35 років);

300 тисяч гривень для 50 кандидатів наук / докторів філософії;

докторам наук (до 45 років включно) – 20 грантів по 700 тисяч гривень.

Цікаво! Верховна Рада України підтримала в першому читанні Державний бюджет на 2026 рік. На освіту передбачили 265,4 мільярда гривень. Це на 66,5 мільярда гривень більше ніж у 2025 році. Це рекордний обсяг фінансування, повідомив у телеграмі Оксен Лісовий.

За словами міністра, кошти скерують на дослідження, що мають важливе значення для розвитку економіки, технологій, безпеки й оборони.

Оновлені правила конкурсу передбачають подання заявок лише від науковців, які працюють в Україні, верифікацію цих заявок Національним фондом досліджень та чітко прописані процедури укладання договорів, використання коштів і звітності. Це зробить конкурс ще прозорішим і створить кращі умови для реалізації інноваційних проєктів,

– повідомив Лісовий.

Наскільки збільшать видатки на освіту і науку?