"Закрийте "форточку", мені дує": як сказати українською, щоб не нарватись на неприємності

Суржик глибоко засів у мовленні багатьох українців, при цьому так, що деякі слова вже здаються нам звичними і загальновживаними. Тому маємо перевіряти себе та збагачувати свою мову красивими українськими словами.

Не слід шукати виправдання суржику чи русизмам, бо "нібито так говорили у моїй родині", краще прагнути до мовної чистоти. Разом з Освіта 24, позбудемося слова "форточка" і знайдемо йому український відповідник.

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Чому не "форточка"

Слово "форточка", як русизм, міцно засіло у нашому мовленні. І особливо часто його чуємо влітку у громадському транспорті – "закрийте форточку, мені дує".

Що ж таке "форточка" Слово позначає – це позначення малої шибки у вікні, яка прочиняється для провітрювання.

А ще це слово вживають у переносному значення – "закрий форточку", в сенсі – "замовчи", "закрий рота".

А в українській мові є цікавий відповідник – "кватирка" чи пестливо – "кватирочка". Слово походить з німецької "Quartier" та польської мови – kwatera та означає "чверть", "четверту частину вікна".

Ще можемо зустріти синонім "фортка", але ним позначають і кватирку, і хвіртку.

"Словник української мови" (СУМ), слову "кватирка" дає такі пояснення:

Зменшена форма від "квартира", що означає займати невеликий кватир (невелику кімнату). Шибка у вікні, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення. Дверцята або віконце в брамі або воротах.

Чому саме кватирка? Дивіться відео

Як це слово використовують у літературі

Слово "кватирка" використовують і в літературі. Ось кілька прикладів його вживання:

"Відкрита кватирка, яку колихав прохолодний струмінь повітря, ледь здригалася". (Рибаков Анатолій, Кортик).

"Відкрита кватирка, яку колихав прохолодний струмінь повітря, ледь здригалася". (Рибаков Анатолій, Кортик).

"Ледь пискнула кватирка, випускаючи небезпечний заряд на вулицю". (Процайло Андрій, Цар анонімок)

"Справді, одна кватирка в кухоннім вікні була не защеплена і легко далася створити." (Франко Іван, Борислав сміється)

"Кватирка була відчинена, і через неї до хати залітав пух". (Пруткова Тала, Дівчинка з папірусом)