Понад 100 цікавих подій та гості з 18 країн світу: розпочався Lviv BookForum
Джерело:BookForum
Понад 20 подій кураторської програми у Пороховій вежі та 120 подій видавців і партнерів у середмісті Львова – розпочався 31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum. До BookForum долучаться гості з 18 країн світу.
Фокусна тема – "Сила спільнодії". Фестиваль триватиме до 6 жовтня, повідомляють організатори.
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Розпочався Lviv BookForum
Відкрила 31-й Lviv BookForum публічна розмова з літературознавцем і письменником Мирославом Шкандрієм про постколоніальний досвід українців.
Цікаво! Серед запрошених на фестиваль – лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Британія), дослідниця постколоніалізму Ґаятрі Чакраворті Співак (Індія), журналіст Девід Ремнік (США), лавреатка Оскару Василиса Степаненко і ще десятки авторів та культурних діячів.
Наша фокусна тема в цьому році – про спільнодію. Ми прагнемо створити простір для дискусій про виклики, які постають перед сучасним світом, з огляду на історичні уроки та боротьбу за права людини,
– зазначила Софія Челяк, програмна директорка фестивалю.
На відвідувачів також очікують такі події:
- презентація нового роману Василя Шкляра "Заячий костел";
- дискусія про російську пропаганду за участі дипломата та ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби;
- інтерактивні ігри для дітей за участі письменниці Євгенії Завалій;
- події від авторок Дари Корній та Галини Вдовиченко тощо.
Зверніть увагу! Загалом Lviv BookForum підготував 150 заходів на восьми локаціях у середмісті Львова.
На яких локаціях чекають відвідувачів
Крім Порохової вежі, на відвідувачів чекають на таких локаціях:
- America House Lviv (вул. Академіка Гнатюка, 2);
- Львівська обласна бібліотека для дітей, "Леотека" (вул. Винниченка, 1);
- Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука (Площа Ринок, 9);
- Готель "Жорж", камінна зала (пл. Міцкевича, 1);
- Інститут народознавства НАН України (пр. Свободи, 15);
- Книгарня "Є" (пр. Свободи, 7);
- Артцентр "Дзиґа" (вул. Вірменська, 35);
- Мистецька бібліотека (вул. Шота Руставелі, 8).
Цікаво! Із детальною програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.