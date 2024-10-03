Фокусная тема – "Сила сообщества". Фестиваль продлится до 6 октября, сообщают организаторы.
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Начался Lviv BookForum
Открыла 31-й Lviv BookForum публичный разговор с литературоведом и писателем Мирославом Шкандрием о постколониальном опыте украинцев.
Интересно! Среди приглашенных на фестиваль – лауреат Букеровской премии Салман Рушди (Великобритания), исследовательница постколониализма Гаятри Чакраворти Спивак (Индия), журналист Дэвид Ремник (США), лауреат Оскара Василиса Степаненко и еще десятки авторов и культурных деятелей.
Наша фокусная тема в этом году – о сообществе. Мы стремимся создать пространство для дискуссий о вызовах, которые стоят перед современным миром, учитывая исторические уроки и борьбу за права человека,
– отметила София Челяк, программный директор фестиваля.
Посетителей также ожидают такие события:
- презентация нового романа Василия Шкляра "Заячий костел";
- дискуссия о российской пропаганде с участием дипломата и экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы;
- интерактивные игры для детей с участием писательницы Евгении Завалий;
- события от авторов Дары Корней и Галины Вдовиченко и тому подобное.
Обратите внимание! В целом Lviv BookForum подготовил 150 мероприятий на восьми локациях в центре Львова.
На каких локациях ждут посетителей
Кроме Пороховой башни, посетителей ждут на таких локациях:
- America House Lviv (ул. Академика Гнатюка, 2);
- Львовская областная библиотека для детей, "Леотека" (ул. Винниченко, 1);
- Львовская областная библиотека для юношества имени Романа Иваничука (Площадь Рынок, 9);
- Отель "Жорж", каминный зал (пл. Мицкевича, 1);
- Институт народоведения НАН Украины (пр. Свободы, 15);
- Книжный магазин "Е" (пр. Свободы, 7);
- Артцентр "Дзига" (ул. Армянская, 35);
- Художественная библиотека (ул. Шота Руставели, 8).
Интересно! С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.