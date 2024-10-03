Фокусна тема – "Сила спільнодії". Фестиваль триватиме до 6 жовтня, повідомляють організатори.

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Розпочався Lviv BookForum

Відкрила 31-й Lviv BookForum публічна розмова з літературознавцем і письменником Мирославом Шкандрієм про постколоніальний досвід українців.

Цікаво! Серед запрошених на фестиваль – лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Британія), дослідниця постколоніалізму Ґаятрі Чакраворті Співак (Індія), журналіст Девід Ремнік (США), лавреатка Оскару Василиса Степаненко і ще десятки авторів та культурних діячів.

Наша фокусна тема в цьому році – про спільнодію. Ми прагнемо створити простір для дискусій про виклики, які постають перед сучасним світом, з огляду на історичні уроки та боротьбу за права людини,

– зазначила Софія Челяк, програмна директорка фестивалю.

На відвідувачів також очікують такі події:

презентація нового роману Василя Шкляра "Заячий костел";

дискусія про російську пропаганду за участі дипломата та ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби;

інтерактивні ігри для дітей за участі письменниці Євгенії Завалій;

події від авторок Дари Корній та Галини Вдовиченко тощо.

Зверніть увагу! Загалом Lviv BookForum підготував 150 заходів на восьми локаціях у середмісті Львова.

На яких локаціях чекають відвідувачів

Крім Порохової вежі, на відвідувачів чекають на таких локаціях:

America House Lviv (вул. Академіка Гнатюка, 2);

Львівська обласна бібліотека для дітей, "Леотека" (вул. Винниченка, 1);

Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука (Площа Ринок, 9);

Готель "Жорж", камінна зала (пл. Міцкевича, 1);

Інститут народознавства НАН України (пр. Свободи, 15);

Книгарня "Є" (пр. Свободи, 7);

Артцентр "Дзиґа" (вул. Вірменська, 35);

Мистецька бібліотека (вул. Шота Руставелі, 8).

Цікаво! Із детальною програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.