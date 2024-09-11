І знову скандал: у підручнику "Захист Вітчизни" знайшли фото російських військових

В Україні знову спалахнув скандал щодо нових шкільних підручників. Цього разу знайшли зображення російських військових у посібнику "Захист Вітчизни".

За цією книгою мають навчатися учні 10 класів. Фото окупантів у ній підписали як "Сучасне екіпірування солдата ЗСУ".

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У МОН звинувачують видавництво

Російське екіпірування у підручнику впізнали школярі однієї із київських шкіл.

Вони його гортали-гортали і натрапляють на отаку ось картинку російських військових. Воно може на перший погляд здатися – камуфляж та й камуфляж. Але ж ми знаємо вже добре, що таке російський камуфляж і що таке український. І хлопці десятикласники одразу звернули на це увагу,

– розповіла мама одного із десятикласників.

Військовослужбовець ЗСУ Олексій "Годзилла" Годзенко розповів, що на вміщеній у підручнику світлині росіяни одягнені у бронежилет і каску з комплекту "Ратнік". Також вони тримають у руках автомат АК 107-ї моделі, яких раніше в Україні не було, та російську гвинтівку "Орсіс" Т 5000.

Директор однієї із київських шкіл заявив, що не отримував вказівки від Міністерства освіти і науки України не видавати учням ці підручники, до того ж замінити їх наразі немає чим.

Ну, вибачте, я не знаходжу в цій книжці такого посилання, що підручник уже не можна видавати.

І, до речі, якщо було б це так, то, я думаю, Міністерство освіти направило б відповідні листи і вказало про заборону,

– сказав він.

Тим часом у МОН звинувачують видавництво. Там кажуть, що Інститут модернізації змісту освіти перевіряє лише текст підручників, а ілюстрації видавці підбирають самостійно.