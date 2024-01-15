У галузі позашкільної освіти – гостра кадрова пробема

У галузі позашкільної освіти на сьогодні значно не вистачає педагогів. Також фахівці говорять про потребу "омолодження" кадрів.

Про це мовилось під час засідання Всеукраїнського круглого столу на тему "Підготовка педагогів позашкільної освіти в умовах воєнного стану: Вступ 2024".

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Позашкільна освіта потребує "омолодження" кадрів

На початку 2023 року у закладах позашкільної освіти, як свідчить статистика, працювали понад 18 тисяч працівників. З них понад 5 тисяч – у віці понад 55 років.

Все ж незаповненими у сфері позашкільної освіти залишалось понад тисяча вакансій.

Фахівці також кажуть, що на сьогодні відсутня державна підтримка та широкий конкурс під час вступу. Тож це негативно впливає на мотивацію абітурієнтів вступати на педагогічну спеціальність "Освітні, педагогічні науки". А у межах цієї спеціальності готують педагогів-вихователів.

До структури позашкільної освіти входять клуби та об'єднання, культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи, фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.

Експерти при цьому наголошують: в умовах воєнного стану роль позашкільної освіти відіграє особливе значення. Натомість у галузі позашкілля пріоритетними є, зокрема, кадри, тож це питання потребує державної підтримки.

Раніше ми писали про те, що сьогодні, 15 січня, стартувала реєстрація учителів для участі в сертифікації – 2024. Педагогам при цьому радять не зволікати. Як зареєструватися, читайте за посиланням.