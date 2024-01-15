Зауважимо, що Міносвіти наказом визначило категорії та граничну кількість учителів, для яких проведуть цьогоріч сертифікацію.
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В Україні стартувала реєстрація вчителів на сертифікацію
Реєстрація стартувала 15 січня і триватиме до 30 січня 2024 року включно. Відбуватиметься у два етапи:
- основний (15 – 25 січня) – у межах граничної кількості учасників для кожного регіону;
- додатковий (26 – 30 січня) – у межах загальної граничної кількості учасників.
Якщо до закінчення періоду реєстрації сформують граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв згідно з квотою учасників сертифікації, реєстрацію припинять достроково.
Хто може взяти участь
Так, участь у сертифікації можуть взяти:
- 1500 учителів початкових класів;
- 1000 вчителів математики;
- 1000 вчителів української мови і літератури;
- 500 учителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі.
Як зареєструватися
Перед початком реєстрації варто переконатися, що ви потрапили у категорію осіб, які можуть взяти участь у сертифікації 2024 року. Зокрема, маєте стаж не менш ніж два роки на відповідній посаді та довідку зі школи, яка це підтверджує. При цьому школа – ваше основне місце роботи.
Для успішної реєстрації треба:
- створити реєстраційну картку-заяву за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на сайті УЦОЯО;
- завантажити й зберегти Контрольно-інформаційний лист;
- перевірити дані, зазначені в реєстраційній картці-заяві;
- заповнити заяву в реєстраційній картці-заяві;
- зробити копії паспорта й реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- сформувати комплект реєстраційних документів та надіслати його на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти, зазначену в Контрольно-інформаційному листі;
- отримати від регіонального центру оцінювання якості освіти рекомендований лист з реєстраційним повідомленням учасника, де буде зазначено логін і PIN-код для доступу до Кабінету учасника сертифікації.