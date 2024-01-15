Зауважимо, що Міносвіти наказом визначило категорії та граничну кількість учителів, для яких проведуть цьогоріч сертифікацію.

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В Україні стартувала реєстрація вчителів на сертифікацію

Реєстрація стартувала 15 січня і триватиме до 30 січня 2024 року включно. Відбуватиметься у два етапи:

основний (15 – 25 січня) – у межах граничної кількості учасників для кожного регіону;

додатковий (26 – 30 січня) – у межах загальної граничної кількості учасників.

Якщо до закінчення періоду реєстрації сформують граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв згідно з квотою учасників сертифікації, реєстрацію припинять достроково.

Хто може взяти участь

Так, участь у сертифікації можуть взяти:

1500 учителів початкових класів;

1000 вчителів математики;

1000 вчителів української мови і літератури;

500 учителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі.

Як зареєструватися

Перед початком реєстрації варто переконатися, що ви потрапили у категорію осіб, які можуть взяти участь у сертифікації 2024 року. Зокрема, маєте стаж не менш ніж два роки на відповідній посаді та довідку зі школи, яка це підтверджує. При цьому школа – ваше основне місце роботи.

Для успішної реєстрації треба: