Заметим, что Минобразования приказом определило категории и предельное количество учителей, для которых проведут сертификацию в этом году.
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В Украине стартовала регистрация учителей на сертификацию
Регистрация стартовала 15 января и продлится до 30 января 2024 включительно. Будет проходить в два этапа:
- основной (15 – 25 января) – в пределах предельного количества участников для каждого региона;
- дополнительный (26 – 30 января) – в пределах общего предельного количества участников.
Если до окончания периода регистрации сформируют предельное количество бланков регистрационных карточек-заявлений согласно квоте участников сертификации, регистрацию прекратят досрочно.
Кто может принять участие
Так, участие в сертификации могут принять:
- 1500 учителей начальных классов;
- 1000 учителей математики;
- 1000 учителей украинского языка и литературы;
- 500 учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной и/или образовательной отрасли.
Как зарегистрироваться
Перед началом регистрации следует убедиться, что вы попали в категорию лиц, которые могут принять участие в сертификации 2024 года. В частности, имеете стаж не менее двух лет на соответствующей должности и справку из школы, которая это подтверждает. При этом школа – ваше основное место работы.
Для успешной регистрации нужно:
- создать регистрационную карточку-заявление с помощью специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО;
- скачать и сохранить Контрольно-информационное письмо;
- проверить данные, указанные в регистрационной карточке-заявлении;
- заполнить заявление в регистрационной карточке-заявлении;
- сделать копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- сформировать комплект регистрационных документов и отправить его в адрес регионального центра оценивания качества образования, указанный в Контрольно-информационном письме;
- получить от регионального центра оценивания качества образования рекомендованное письмо с регистрационным сообщением участника, где будет указан логин и PIN-код для доступа к Кабинета участника сертификации.