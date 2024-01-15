Заметим, что Минобразования приказом определило категории и предельное количество учителей, для которых проведут сертификацию в этом году.

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В Украине стартовала регистрация учителей на сертификацию

Регистрация стартовала 15 января и продлится до 30 января 2024 включительно. Будет проходить в два этапа:

  • основной (15 – 25 января) – в пределах предельного количества участников для каждого региона;
  • дополнительный (26 – 30 января) – в пределах общего предельного количества участников.

Если до окончания периода регистрации сформируют предельное количество бланков регистрационных карточек-заявлений согласно квоте участников сертификации, регистрацию прекратят досрочно.

Кто может принять участие

Так, участие в сертификации могут принять:

  • 1500 учителей начальных классов;
  • 1000 учителей математики;
  • 1000 учителей украинского языка и литературы;
  • 500 учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной и/или образовательной отрасли.

Как зарегистрироваться

Перед началом регистрации следует убедиться, что вы попали в категорию лиц, которые могут принять участие в сертификации 2024 года. В частности, имеете стаж не менее двух лет на соответствующей должности и справку из школы, которая это подтверждает. При этом школа – ваше основное место работы.

Для успешной регистрации нужно:

  1. создать регистрационную карточку-заявление с помощью специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО;
  2. скачать и сохранить Контрольно-информационное письмо;
  3. проверить данные, указанные в регистрационной карточке-заявлении;
  4. заполнить заявление в регистрационной карточке-заявлении;
  5. сделать копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  6. сформировать комплект регистрационных документов и отправить его в адрес регионального центра оценивания качества образования, указанный в Контрольно-информационном письме;
  7. получить от регионального центра оценивания качества образования рекомендованное письмо с регистрационным сообщением участника, где будет указан логин и PIN-код для доступа к Кабинета участника сертификации.