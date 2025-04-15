Гарвардському універистету "врізали" 2,2 мільярда фінансування за непослух адміністрації Трампа

Міністерство освіти США заморозило 2,2 мільярда доларів довгострокових грантів і 60 мільйонів доларів довгострокових контрактів для Гарвардського університету. Це сталося у відповідь на відхилення вишем вимоги адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Вимоги стосувалися того, аби заклад освіти піддався широкому державному нагляду і здійснив радикальні зміни в управлінні, правила приймання та найму на роботу. У виші ці директиви назвали незаконними.

До теми Через політику Трампа Гарвардський та Колумбійський університети обмежили діяльність

Гарвардський університет втратив понад 2 мільярди фінансування

Вимоги уряду, які отримав виш 11 квітня, є частиною боротьби адміністрації Трампа з тим, що вона називає "розгулом антисемітизму і лівої ідеології в університетських містечках".

Жоден уряд – незалежно від того, яка партія перебуває при владі – не повинен диктувати приватним університетам, що вони можуть викладати, кого вони можуть приймати й наймати, а також які напрямки досліджень і пошуків вони можуть проводити,

– заявив президент університету Алан Гарбер.

Водночас речник Білого дому Гаррісон Філдс повідомив, що університети не мають права на федеральне фінансування.

Через кілька годин Об'єднана цільова група по боротьбі з антисемітизмом оголосила про замороження фінансування для Гарвардського університету.

До слова, раніше Гарвардський університет тимчасово призупинив набір викладачів та співробітників через фінансову невизначеність під час президентства Дональда Трампа. Адміністрація президента США також скасувала гранти та контракти на $400 мільйонів для Колумбійського університету.

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Університет може втратити ще 9 мільярдів

Через виконання вимог адміністрації Дональда Трампа щодо посиленого державного контролю за університетом, Гарварду і його філіям можуть обмежити фінансування на суму ще майже 9 мільярдів доларів, зазначає The Washington Post.

Зауважимо, що п'ятисторінковий документ уряду, який отримав Гарвард, містив низку вимог, зокрема:

призначення федерального нагляду за університетом щонайменше до 2028 року;

аудит системи прийому іноземних студентів;

закриття всіх програм і політик із різноманіття, рівності та інклюзії (DEI);

проведення зовнішнього аудиту щодо "ідеологічного розмаїття" в університеті.

В Університеті заявили, що не поступляться своєю незалежністю і не відмовляться від своїх конституційних прав.