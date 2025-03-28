Про це інформує 24 Канал з посиланням на Yale Daily News. Всі троє викладатимуть у Munk School, що у Торонто.

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Професори Снайдер, Шор і Стенлі покидають Єльський університет

Професор філософії Джейсон Стенлі оголосив про своє рішення цього тижня. Причиною називає "політичний клімат у Сполучених Штатах". Натомість подружжя професорів історії Тімоті Снайдер та Марсі Шор вирішили залишити ЗВО під час президентських виборів у листопаді 2024 року.

Стенлі, зокрема, обурила реакція Колумбійського університету на політичні нападки з боку Дональда Трампа. Виш піддався тиску адміністрації президента США та погодився виконати низку вимог. Серед них – перегляд політики протесту та запровадження зовнішнього нагляду за відділом вивчення Близького Сходу в школі. Це відбулось на тлі погроз Трампа депортувати двох студентів-протестувальників Колумбійського університету та скасувати фінансування досліджень на суму 400 мільйонів доларів.

Дружина Тімоті Снайдера Марсі Шор повідомила, що пара вирішила залишити Єльський університет після виборів президента у листопаді 2024 року. Водночас прессекретар Тімоті Снайдера запевняє, що подружжя вирішило почати працювати у Канаді через сімейні обставини й це рішення ухвалили ще до виборів.

Зауважимо, що професори Снайдер і Шор спеціалізуються на історії Східної Європи. Вони проводять паралелі між фашистськими режимами та політикою нинішньої адміністрації Трампа. Джейсон Стенлі, філософ, також публікував книги про фашизм і пропаганду. Зокрема він є автомором популярної книги "Як працює фашизм".

До слова, історик Тімоті Снайдер послідовно підтримує Україну від початку російської агресії. У перші дні російського вторгнення у 2014 році він засудив дії Росії. У листопаді 2022 року професор став 10-м амбасадором UNITED24 – фандрейзингової платформи для підтримки України.