Міносвіти вирівнюватиме зарплати чоловіків і жінок в Україні

В Україні долатимуть гендерний розрив у зарплатах. Відповідну стратегію реалізовуватиме Міносвіти.

Так, МОН презентувало Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року. Перша леді Олена Зеленська під час презентації акцентувала: жінки у час війни працюють в усіх сферах економіки, але все одно не отримують зарплату на рівні з чоловіками.

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Як МОН долатиме розрив у зарплатах чоловіків і жінок

Очільник МОН Оксен Лісовий заявив: аби виправити ситуацію, треба подолати професійну дискримінацію на ринку праці. Відповідно створити умови для доступу жінок, зокрема, до тих професійно-технічних спеціальностей, де вони мало залучені.

Тож МОН спочатку проаналізує статистичні дані. Також:

забезпечуватиме антидискримінаційні стандарти;

підтримуватиме модельні освітні програми із гендерно чутливим компонентом;

забезпечить створення у закладах освіти безпечнішого середовища для жінок та дівчат;

у навчальних закладах проводитимуть відповідні тренінги, семінари, курси;

підтримуватимуть галузеві наукові дослідження;

допомагатимуть закладам освіти залучати фахівців та додаткове фінансування для реалізації проєктів з антидискримінаційним підтримувальним компонентом тощо.

До слова, на початку передвоєнного навчального року 2020 – 2021 найбільший гендерний паритет був за такими напрямами підготовки як журналістика, гуманітарні науки, біологія, культура і мистецтво, соціальна робота, охорона здоровʼя, сфера обслуговування, освіта і педагогіка.

Але в електричній та механічній інженерії, електроніці та телекомунікаціях, автоматизації та приладобудуванні, а також транспорті жінки не були достатньо представлені.