Також дуже важливо надати можливість якомога більшій кількості вступників за кордоном взяти участь у цій кампанії. І третій виклик – безпосередній вступ і подальше навчання.

Важливо Яких реформ та освітніх змін чекають від Лісового на посаді глави Міносвіти