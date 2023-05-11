Важливо Яких реформ та освітніх змін чекають від Лісового на посаді глави Міносвіти
Очільник МОН назвав головні виклики вступної кампанії 2023
Лісовий наголосив, що цьогоріч, як і торік, найважливіша безпека усіх учасників вступної кампанії.
При цьому додав, що Український центр оцінювання якості намагається розширити географію тимчасових екзаменаційних центрів. Мовиться про 53 міста в 32 країнах.
Не меншим викликом є і безпосередній вступ і подальше навчання. У час війни треба насамперед враховувати питання міграції, реінтеграції окупованих територій та відновлення.
Головне для нас – людина. Ми маємо зробити все, аби не втратити зв'язок з нашими громадянами, які перебувають за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, та допомогти їм залишитися в українській системі цінностей,
– вважає міністр.
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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.