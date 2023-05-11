Также очень важно предоставить возможность как можно большему числу поступающих за границей принять участие в этой кампании. И третий вызов – непосредственное поступление и дальнейшая учеба.

Важно Какие реформы и образовательные изменения ждут от Лисового в должности главы Минобразования