Важно Какие реформы и образовательные изменения ждут от Лисового в должности главы Минобразования
Глава МОН назвал главные вызовы вступительной кампании 2023
Лисовой подчеркнул, что в этом году, как и в прошлом, важнейшая безопасность всех участников вступительной кампании.
При этом он добавил, что Украинский центр оценивания качества пытается расширить географию временных экзаменационных центров. Речь идет о 53 городах в 32 странах.
Не меньшим вызовом является и непосредственное поступление и дальнейшее обучение. Во время войны следует прежде всего учитывать вопросы миграции, реинтеграции оккупированных территорий и восстановления.
Главное для нас – человек. Мы должны сделать все, чтобы не потерять связь с нашими гражданами, находящимися за границей и на временно оккупированных территориях, и помочь им остаться в украинской системе ценностей.
– считает министр.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач для реализации – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН является модернизация и трансформация системы профессионального образования.