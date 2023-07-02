Героїчно загинув під Бахмутом: у Києво-Могилянській академії батьки отримали диплом замість сина

У Києво-Могилянській академії відбулася церемонія вручення дипломів. Проте не всі студенти змогли особисто їх отримати, адже частина із них – боронить країну на фронті. У січні під Бахмутом загинуло двоє студентів, тому на церемонію вручення дипломів прийшли батьки.

Мовиться про сім'ю Гліба Іванова. Він навчався на факультеті соціальних наук і мав стати політологом, повідомляє 24 Канал.

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Замість сина диплом отримали батьки

Герой мав особисто отримати диплом, проте з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ТрО. Він боронив країну на Сході, але на жаль 25 січня стало відомо, що Гліб загинув у боях під Бахмутом.

Батько загиблого також військовослужбовець. Ярослав Іванов також став на захист країни від початку повномасштабного вторгнення. Він також провів 5 місяців під Бахмутом. Відомо, що чоловік також двічі був поранений.

У Києво-Могилянській академії вручали дипломи студентам, отримав його і Гліб Іванов. Хоча Герой загинув ще у січні, проте документ вручили його батькам. Під час прощального вручення диплома батькам загиблого захисника усі студенти та академічна спільнота стоячи аплодувала Глібу.

Батьки отримали диплом замість сина: дивіться відео

Гліб загинув під Бахмутом разом з товаришем

У січні стало відомо, що у боях під Бахмутом загинуло двоє студентів Києво-Могилянської академії. У пресслужбі ВНЗ назвали імена Героїв – Гліб Іванов та Валентин Дем'яненко.

Гліб Іванов був студентом факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА. Він мав отримати диплом політолога. Проте з початком повномасштабного вторгнення Герой став на захист країни у лавах ТрО.

Валентин Дем'яненко був студентом факультету економічних наук НаУКМА. Він мав отримати диплом менеджера ще у 2022 році, проте з початком повномасштабного вторгнення взяв академічну відпустку та добровільно пішов боронити країну від російських загарбників. Хлопець планував у лютому 2023 року повернутися на навчання й отримати диплом.

На жаль, Герої загинули під Бахмутом. Останні тижні вони брали участь у запеклих боях на Сході, де до останнього героїчно боролися і захищали країну.