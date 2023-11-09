Оголосили ім'я найкращої вчительки планети 2023 року
Джерело:Global Teacher Prize
Оголосили ім'я найкращої вчительки планети 2023 року. Премію Global Teacher Prize здобула Зеф із Пакистану.
Переможця оголосили під час урочистої церемонії Global Teacher Prize 2023 у Парижі. Що відомо про Зеф, читайте далі.
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Зеф із Пакистану стала найкращою вчителькою планети 2023
Сестра Зеф відкрила власну школу у дворі свого будинку у 13 років. Вона безкоштовно вчила дітей та навіть працювала, щоб фінансувати навчальний заклад. Її школа відзначалася повагою, рівністю, любов'ю і пристрастю до учнів. При цьому Зефі навчалася сама.
Сестра також вдосконалювала свої знання і мову, слухаючи англійські новини. У 2006 році нападники атакували її будинок через навчання дівчат. Вона залишила село, але повернулася. У 2010 році вона здобула ступінь магістра-політолога.
Сестра Зеф заснувала Фонд ZWEE. Він працює задля підвищення статусу жінок через освіту та підтримку. За внесок у розвиток найвразливіших громад вчительку нагороджували різними нагородами та визнаннями.
10 номінантів на здобуття премії найкращого вчителя планети 2023 / Global Teacher Prize
Що відомо про Global Teacher Prize
Це всесвітньо відома премія, яку часто називають Нобелівкою для вчителів.
Премію заснував Санні Варкі, мільярдер та син шкільної вчительки: його вразило дослідження, яке вказало на дуже низький престиж вчительської професії.
Тепер щороку найкращий вчитель отримує 1 мільйон доларів США та можливість вливати на освіту на усій планеті.