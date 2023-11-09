Переможця оголосили під час урочистої церемонії Global Teacher Prize 2023 у Парижі. Що відомо про Зеф, читайте далі.

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Зеф із Пакистану стала найкращою вчителькою планети 2023

Сестра Зеф відкрила власну школу у дворі свого будинку у 13 років. Вона безкоштовно вчила дітей та навіть працювала, щоб фінансувати навчальний заклад. Її школа відзначалася повагою, рівністю, любов'ю і пристрастю до учнів. При цьому Зефі навчалася сама.

Сестра також вдосконалювала свої знання і мову, слухаючи англійські новини. У 2006 році нападники атакували її будинок через навчання дівчат. Вона залишила село, але повернулася. У 2010 році вона здобула ступінь магістра-політолога.

Сестра Зеф заснувала Фонд ZWEE. Він працює задля підвищення статусу жінок через освіту та підтримку. За внесок у розвиток найвразливіших громад вчительку нагороджували різними нагородами та визнаннями.



10 номінантів на здобуття премії найкращого вчителя планети 2023 / Global Teacher Prize

Зауважимо! Українець Артур Пройдаков вперше потрапив до десятки найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize. Він учитель української мови та літератури, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021.