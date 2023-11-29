У провінції Канади Онтаріо трагедію Голодомору в Україні вивчатимуть у школі

У найзаселенішій провінції Канади Онтаріо трагедію Голодомору 1932—1933 років вивчатимуть у школах. 10-класники почнуть ознайомлюватись із цими трагічними сторінками нашої історії обов'язково з 2025 року.

Про це сповістив міністр освіти Онтаріо Стівен Лечче. При цьому наголосив: ми відстоюємо канадські цінності.

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В Онтаріо трагедію Голодомору в Україні вивчатимуть у школі

Він повідомив, що всі місцеві учні вивчатимуть Голодомор і жорстокі наслідки екстремістських політичних ідеологій – таких як комунізм та марксизм.

Голод проти українського народу був актом геноциду, і обов'язок канадців – пам'ятати про це,

– наголосив міністр освіти Лечче.

Він також анонсував виділення 300 тисяч доларів Канадсько-українському фонду для продовження Національного туру щодо підвищення поінформованості про Голодомор.

Зауважимо, під час перепису населення 2021 року близько 1,26 мільйона осіб (майже 3,5% населення країни) зазначили, що мають українське коріння. З них – понад 342 тисячі жителів Онтаріо.