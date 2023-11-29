У провінції Канади Онтаріо трагедію Голодомору в Україні вивчатимуть у школі
Джерело:Babel.ua
У найзаселенішій провінції Канади Онтаріо трагедію Голодомору 1932—1933 років вивчатимуть у школах. 10-класники почнуть ознайомлюватись із цими трагічними сторінками нашої історії обов'язково з 2025 року.
Про це сповістив міністр освіти Онтаріо Стівен Лечче. При цьому наголосив: ми відстоюємо канадські цінності.
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В Онтаріо трагедію Голодомору в Україні вивчатимуть у школі
Він повідомив, що всі місцеві учні вивчатимуть Голодомор і жорстокі наслідки екстремістських політичних ідеологій – таких як комунізм та марксизм.
Голод проти українського народу був актом геноциду, і обов'язок канадців – пам'ятати про це,
– наголосив міністр освіти Лечче.
Він також анонсував виділення 300 тисяч доларів Канадсько-українському фонду для продовження Національного туру щодо підвищення поінформованості про Голодомор.
Зауважимо, під час перепису населення 2021 року близько 1,26 мільйона осіб (майже 3,5% населення країни) зазначили, що мають українське коріння. З них – понад 342 тисячі жителів Онтаріо.
Що відомо про Голодомор 1923 – 1933 років
Голодомор – це геноцид української нації, вчинений в 1932 – 1933 роках.
Його скоїло керівництво Радянського Союзу, щоб упокорити українців, остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійної, незалежної від Москви Української Держави.
Під час вчинення особливо тяжкого злочину геноциду в 1932 – 1933 роках комуністичний тоталітарний режим знищив мільйони українців.
Джерело: Музей Голодомору