Об этом сообщил министр образования Онтарио Стивен Лечче. При этом подчеркнул: мы отстаиваем канадские ценности.
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В Онтарио трагедию Голодомора в Украине будут изучать в школе
Он сообщил, что все местные ученики будут изучать Голодомор и жестокие последствия экстремистских политических идеологий – таких как коммунизм и марксизм.
Голод против украинского народа был актом геноцида, и обязанность канадцев – помнить об этом,
– подчеркнул министр образования Лечче.
Он также анонсировал выделение 300 тысяч долларов Канадско-украинскому фонду для продолжения Национального тура по повышению осведомленности о Голодоморе.
Заметим, что во время переписи населения 2021 года около 1,26 миллиона человек (почти 3,5% населения страны) отметили, что у них есть украинские корни. Из них – более 342 тысяч жителей Онтарио.
Что известно о Голодоморе 1923 – 1933 годов
Голодомор – это геноцид украинской нации, совершенный в 1932 – 1933 годах.
Его совершило руководство Советского Союза, чтобы смирить украинцев, окончательно ликвидировать украинское сопротивление режиму и попытки построения самостоятельного, независимого от Москвы Украинского Государства.
Во время совершения особо тяжкого преступления геноцида в 1932 – 1933 годах коммунистический тоталитарный режим уничтожил миллионы украинцев.
Источник: Музей Голодомора