Об этом сообщил министр образования Онтарио Стивен Лечче. При этом подчеркнул: мы отстаиваем канадские ценности.

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В Онтарио трагедию Голодомора в Украине будут изучать в школе

Он сообщил, что все местные ученики будут изучать Голодомор и жестокие последствия экстремистских политических идеологий – таких как коммунизм и марксизм.

Голод против украинского народа был актом геноцида, и обязанность канадцев – помнить об этом,

– подчеркнул министр образования Лечче.

Он также анонсировал выделение 300 тысяч долларов Канадско-украинскому фонду для продолжения Национального тура по повышению осведомленности о Голодоморе.

Заметим, что во время переписи населения 2021 года около 1,26 миллиона человек (почти 3,5% населения страны) отметили, что у них есть украинские корни. Из них – более 342 тысяч жителей Онтарио.