Як назвати "горбушку" хліба українською: милозвучні відповідники
Українці часто можуть вживати суржикові слова. При цьому іноді навіть про це не здогадуючись.
Адже те чи інше слово їм здається питомим. Натомість відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одне із таких слів.
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Як назвати "горбушку" українською
Це слово "горбушка". Його часто вживають краяни. Але це слово є суржиковим.
Вчитель нагадав, що при випіканні хліба, зокрема паляниці, утворюється суха, іноді пригоріла скоринка. Так, чимало українців називає її "горбушкою".
Натомість мовознавець зазначає: це росіянізм.
Українською скибку від непочатого краю хлібини називають окраєць або цілушка,
– уточнив Авраменко.
Як назвати "горбушку" українською / скриншот відео
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Звідки походить слово-код "паляниця"
- Олександр Авраменко також раніше розповідав, звідки походить слово-код "паляниця".
- А також підказав, чому росіяни не можуть його вимовити.
- Про це читайте за посиланням.