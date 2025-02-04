5 звичних слів на говірках Полтавщини та Закарпаття: ви би їх точно не впізнали

Розмовляти літературною українською мовою – дуже гарно! Але не варто нехтувати і словами-родзинками з діалектів, які збагатять ваш мовний словничок.

Літературна мова важлива, але цікавою і різноманітною її роблять діалекти та говірки. 24 Канал, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_, розповідає про цікавинки говірок Закарпаття та Полтавщини.

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Почуйте, як то звучить на Полтавщині та Закарпатті

Регіони України багаті на діалекти та говірки і це невичерпне джерело пізнання мови рідної країни. Продовжуємо знайомитися з говірками, й Креативна Жона з подругою, пропонують дізнатися, як звучать звичні слова з Полтавщини та Закарпатті. Усе знайомо і не дуже.

Словничок дівчат (Закарпаття – З, Полтавщина – П.):

Що ти на мене дивишся: З – "Що ти на мене никаєш", П – "Що ти на мене баньки вирячив";

Кукурудза: З – киндириця, П – кукуругза;

Хвіртка: З – капура, П – калітка;

Тістечко: З – шитимині; П – пірожине;

Говорити: З – бесідувати, П – балакати;

Волосся: З – копоси, П – патли або пацьорки.

Характерними для Полтавщини є "шо" та "га", а також "ніт".

Як то звучить на Полтавщині та Закарпатті: дивіться відео

Що вам знайомо, давно таке чули, які слова використовуєте?