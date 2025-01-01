Колоритні говірки закарпатців: далеко не всі місцеві розуміють один одного

Цікаві українські діалекти вражають і дивують. Ба більше, здаються незрозумілими, коли зустрічаються мешканці різних регіонів. Але й для одного краю говірки бувають незрозумілими.

Українські діалекти варті того, щоб з ними знайомитися та використовувати. 24 Канал розповість про закарпатські говірки, посилаючись на блог @_kristina_gotra, яка популяризує діалект.

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Чи скрізь однаково говорить Закарпаття

Авторка блогу "Креативна жона" Крістіна Готра активно популяризує закарпатський діалект. Вона демонструє, що це цікаво, але і не все так однозначно. І різні райони Закарпаття говорять по-різному. Авторка з подругою порівнюють як говорять Ужгородський та Рахівський райони.

Словничок дівчат (далі Р – Рахівський, У – Ужгородський):

шкарпетки: У – штрімфлі, Р – фусиклі;

тачка: У – фурік, Р – торбонца;

деко для випікання: У – бритванка, Р – тепша;

прут (палиця): У – копач, Р – біґаль;

кішка: У – мачка, Р – кутка;

тітка: У – тютка, Р – тета;

там: У – андика, Р – ондички;

вогонь: У – огинь, Р – вогинь;

сірники: У – шваблики, Р – сіркачі;

нервувати: У – мерегувати, Р – нервозити;

Закарпаття говорить по-різному: дивіться відео

Щось здається дивним, щось незрозумілим, але однозначно, діалекти та говірки – то цікаво!