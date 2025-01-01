Украинские диалекты стоят того, чтобы с ними знакомиться и использовать. 24 Канал расскажет о закарпатских наречиях, ссылаясь на блог @_kristina_gotra, которая популяризирует диалект.

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Везде ли одинаково говорит Закарпатье

Автор блога "Креативная жена" Кристина Готра активно популяризирует закарпатский диалект. Она демонстрирует, что это интересно, но и не все так однозначно. И разные районы Закарпатья говорят по-разному. Автор с подругой сравнивают как говорят Ужгородский и Раховский районы.

Словарик девушек (далее Р – Раховский, У – Ужгородский):

носки: У – "штримфли", Р – "фусикли";

тачка: У – "фурик", Р – "торбонца";

противень для выпечки: У – "бритванка", Р – "тепша";

прут (палка): У – "копатель", Р – "бигаль";

кошка: У – "мачка", Р – "кутка";

тетка: У – "тютка", Р – "тета";

там: У – "андика", Р – "ондички";

огонь: У – "огинь", Р – "ватра";

спички: У – "шваблики", Р – "сиркачи";

нервничать: У – "мерегувати", Р – "нервозить";

Закарпатье говорит по-разному: смотрите видео

Что-то кажется странным, что-то непонятным, но однозначно, диалекты и говоры – это интересно!