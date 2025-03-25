Існує понад 100 слів, якими можна замінити "говорити", і ви будете здивовані

В українській мові є чимало синонімів до кожного слова. Саме вони роблять ваше мовлення цікавішим та різноманітнішим.

Сила-силенна синонімів до слова "говорити", про них розповідає 24 Канал, та пропонує ними активно послуговуватися.

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Як ще можна замінити слово "говорити"

Синоніми до певних слів дозволяють уникнути нудної або незручної повторюваності того самого слова чи виразу у тексті. А ще – роблять мовлення більш різноманітним та привабливим для читача або слухача. Вони додають виразності та емоційності мовленню, дозволяю підкреслити важливі моменти повідомлення чи виразити певні настрої та почуття.

Українська мова дуже багата на синоніми, створено навіть спеціальний словник, для тих кого цікавить ця тема – "Словник синонімів української мови" О. Вусика, де підібрано понад 31 тисячу слів.

Серед лідерів за кількістю синонімів слово "говорити" – їх понад 100 і вони продовжують утворюватися і далі, відповідно до потреб часу.

Умовно за змістовим і емоційним навантаженням їх можна поділити на офіційні:

казати,

мовити,

ректи,

розповідати,

доповідати,

відати / повідати,

глаголити,

наставляти,

повчати / научати,

переповідати

Легкі безсенсовні розмови:

базікати,

базарити,

теревенити,

торохкотіти,

траскати,

тріскотіти,

таляпати,

молоти,

белебенити,

балаболити (говорити дурниці),

торочити (говорити одне і те саме),

словоблудити (іноді, як обманювати).

Не лише "говорити" / ілюстрація odysseus.com.ua

Можна і більш образливо про набридливі, грубі, повчальні чи не цікаві розмови сказати, що співрозмовник:

гнусавив,

гиркав,

гримав,

цідив,

м'ямлив,

гуркотів,

гурив (повчав)

бурчав,

бормотав,

тошнив,

шкрабарчав,

огризався,

цабанити (критикувати),

пащекував.

Є слова і для милих, ніжних розмов:

сокотати,

лебедіти,

лопотіти,

жебоніти,

шепотіти,

милувати,

любасничати.

Та навіть позначати "говорити" за голосами тварин:

тьохкати,

квохтати (мати до дітей)

цвірінькати,

цвікати,

лаяти,

гавкати,

гарчати,

туркотіти (мило спілкуватися),

вуркотіти (як голуби, ніжне спілкування в парі)

рохкати,

шипіти.

А от мовознавиця Марія Словолюб у своєму тіктоку, пропонує ще і наступні варіанти:

ляси точити,

лепетати,

співати,

прорікати,

теревені правити.

Не лише "говорити": дивіться відео

Синоніми однозначно розширюють словниковий запас та роблять мовлення більш виразним і насиченим. Розширте свої знання синонімами до слова "бити", їх теж понад 100. Говоріть українською різноманітно!