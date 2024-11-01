Закінчується термін підтвердження студентами освітніх грантів

У межах цієї вступної кампанії, яка завершилася 31 жовтня, студенти, які вступили на контракт, мали право подати заявку на отримання гранту на здобуття вищої освіти. Сума, яку можна отримати, залежить від набраного на НМТ-2024 бала та обраної спеціальності.

Зауважимо, що до експерименту з грантової підтримки студентів наразі долучились 194 виші України. 5 листопада завершується процедура підтвердження сертифікатів на освітні гранти в Дії, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також У яких вишах України можна отримати грант на навчання: перелік

Доки треба підтвердити освітній грант

Так, студенти першого курсу, які вступили до вищевказаних вишів на контракт і відповідають умовам надання державного освітнього гранту, отримають державне співфінансування здобуття своєї вищої освіти.

Якщо студент з певної причини не може підтвердити отримання гранту або не отримав сертифікат, хоча відповідає умовам його надання, він може звернутись за консультацією на гарячу лінію МОН за номером 0-(800)-50-45-70.

Також студенти можуть звернутись з питаннями, написавши на електронну пошту grant_mon@mon.gov.ua.

Дивіться також В Україні завершилася вступна кампанія 2024 року: чи працюють ще електронні кабінети

Що відомо про грантову систему у 2024 році