Студент може отримати від 15 до 37,5 тисячі гривень: від чого залежить сума гранту

Цьогорічні студенти-першокурсники отримають гранти на здобуття вищої освіти. Мовиться про тих, хто навчатиметься на контракті.

Гендиректор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров розповів, яким буде розмір гранту. А також уточнив, як він залежатиме від відповідного коефіцієнта.

Дивіться також Які бали НМТ надають можливість отримати грант на навчання у виші

На яку суму гранту зможе претендувати студент

Шаров повідомив, що розмір державного гранту може коливатися в межах від 15 до 37,5 тисячі гривень на перший рік навчання. Далі сума може змінюватися з урахуванням інфляції.

Якщо студент хоче визначити, скільки грошей отримає, варто зважати на кілька факторів. Зокрема на те, що є базова сума для кожного рівня грантів.

Базовий грант першого рівня – 15 тисяч гривень, другого рівня – 25 тисяч гривень. Але є ще коефіцієнт спеціальності, на який множиться розмір базового гранту,

– уточнив посадовець.

І додав, що для деяких спеціальностей він дорівнює 1 і не впливає на розмір гранту. Але на певні спеціальності коефіцієнт вищий і відповідно більший розмір гранту. Величина коефіцієнта (1,0, 1,3 або 1,5) залежить від пріоритетів держави щодо підготовки фахівців та собівартості навчання на певній спеціальності.

Дивіться також Сума гранту зросте: які коефіцієнти діють на різних спеціальностях

Для яких спеціальностей не передбачили грант першого рівня

Шаров також зазначив, що на кон'юнктурні спеціальності, зокрема "Право", "Управління та адміністрування", Журналістика", "Сфера обслуговування", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності", "Економіка", "Стоматологія", спеціалізації спеціальності "Філологія" (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики) не передбачили можливості отримати грант першого рівня.

Посадовець також розповів, що держава виділила на гранти 2024 року попередньо близько 300 мільйонів гривень.

Зазначимо, щоб отримати державний грант першого рівня, вступник мав набрати на НМТ (ЗНО) не менш як 150 балів із будь-яких двох предметів, та не менш як 170 балів із будь-яких двох предметів для гранту другого рівня.