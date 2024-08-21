МОН закликає виші не вимагати оплати повної вартості навчання від абітурієнтів

Міносвіти України поінформувало керівництво вишів щодо порядку встановлення суми першого внеску для вступників-контрактників, які претендують на грант від держави. Зокрема, закликає університети не вимагати оплати повної вартості навчання за рік чи за семестр на момент зарахування.

Так, при укладанні договорів про навчання зі студентами, що претендують на отримання гранту на навчання, виш повинен враховувати розмір державного гранту, наданого студентові/студентці. А також – корегувати графік оплати вартості навчання за контрактом.

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МОН закликає виші не стягувати повну оплату за навчання

Натомість практика вимоги оплати повної вартості з подальшим поверненням коштів студентові/студентці після надходження на рахунок ЗВО державного гранту не є прийнятною, зазначають у МОН.

У межах пілотного проєкту із запровадження державних грантів МОН акцентує на необхідності урахування державних грантів при плануванні оплати навчання. Така практика передбачена в договорах між закладами освіти, які беруть участь в пілотному проєкті із запровадження державних грантів і МОН.

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Зазначимо, що наразі підписані договори між МОН та 152 державними та приватними закладами освіти з різних регіонів України. Кількість учасників проєкту продовжує зростати. Ознайомитися зі списком можна за покликанням.