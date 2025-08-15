У яких вишах у 2025 році можна отримати грант на навчання: перелік
- До проєкту з надання державних грантів на навчання у 2025 році долучилися 194 українські виші.
- Їхній перелік постійно оновлюється.
У Міністерстві освіти і науки України прогнозують, що гранти на навчання у вишах цьогоріч зможуть отримати до 30 тисяч вступників. Точна кількість таких осіб буде відома 1 вересня.
Більшість українських вишів у 2025 році бере участь у проєкті з надання державних грантів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
У яких ЗВО можна отримати грант на навчання?
Станом на 7 серпня до проєкту з запровадження грантів на вищу освіту долучилось 194 виші. Перелік університетів оновлюється та збільшується.
Державний грант можуть отримати студенти контрактного навчання як допомогу для сплати вартості здобуття вищої освіти. Кошти є цільовими, тобто витратити їх на інші потреби не можна.
Державний грант є безповоротною допомогою і відпрацювання не передбачає.
Виші, у яких можна отримати грант у 2025 році
Національний транспортний університет;
Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету»;
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого;
Національний університет фізичного виховання і спорту України;
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
Луганська державна академія культури і мистецтв;
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової;
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК";
Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва";
Харківська державна академія культури;
Сумський державний університет;
Донецький національний університет імені Василя Стуса;
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського;
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського;
Приватна установа «Університет «Київська школа економіки»;
Криворізький державний педагогічний університет;
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут";
Закарпатська академія мистецтв;
Київський національний університет будівництва і архітектури;
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету;
Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету";
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету;
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету;
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету;
Західноукраїнський національний університет;
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету;
Миколаївський національний аграрний університет;
Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського;
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
Національний університет "Києво-Могилянська академія";
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;
Луцький національний технічний університет;
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра;
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі";
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
Сумський національний аграрний університет;
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка;
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут";
Національний університет «Одеська юридична академія»;
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Харківський національний університет радіоелектроніки;
Білоцерківський національний аграрний університет;
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
Національний університет "Острозька академія";
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
Національний університет "Одеська морська академія";
Університет митної справи та фінансів;
Запорізький національний університет;
Одеський національний морський університет;
Державний університет економіки і технологій;
Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет";
Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
Вінницький національний технічний університет;
Криворізький національний університет;
Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка";
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;
Хмельницький національний університет;
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет";
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;
Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»;
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут";
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Національний університет "Чернігівська політехніка";
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
Поліський національний університет;
Черкаський державний технологічний університет;
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
Національний університет "Запорізька політехніка";
Дніпровський державний технічний університет;
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
Одеський державний аграрний університет;
Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет";
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Буковинський державний медичний університет;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
Національний університет «Одеська політехніка»;
Волинський національний університет імені Лесі Українки;
Одеський національний технологічний університет;
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
Рівненський державний гуманітарний університет;
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
Київський національний лінгвістичний університет;
Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;
Мукачівський державний університет;
Національний університет водного господарства та природокористування;
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка;
Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
Пенітенціарна академія України;
Маріупольський державний університет;
Державний університет "Житомирська політехніка";
Державний торговельно-економічний університет;
Шосткинський інститут Сумського державного університету;
Херсонський державний аграрно-економічний університет;
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Національний фармацевтичний університет;
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького";
Донецький національний медичний університет;
Дніпровський державний медичний університет;
Житомирський державний університет імені Івана Франка;
Уманський національний університет;
Донбаська державна машинобудівна академія;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ";
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України;
Одеська державна академія будівництва та архітектури;
Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж";
Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет";
Національний лісотехнічний університет України;
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет";
Центральноукраїнський національний технічний університет;
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет";
Київський національний університет технологій та дизайну;
Вінницький національний аграрний університет;
Полтавський державний медичний університет;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут";
Харківський національний медичний університет;
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститут;
Донецький державний університет внутрішніх справ;
Львівська національна академія мистецтв;
Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет";
Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури";
Державний біотехнологічний університет;
Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету;
Філія "Академія бізнесу та інновацій Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет";
Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія";
Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут";
Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля";
Херсонський державний університет;
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука";
Український державний університет науки і технологій;
Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет";;
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;
Херсонський національний технічний університет
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова;
Національний університет харчових технологій;
Український державний університет залізничного транспорту;
Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
Державний податковий університет;
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
Заклад вищої освіти “Український католицький університет”;
Бердянський державний педагогічний університет;
Одеський державний університет внутрішніх справ;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія";
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради;
Університет сучасних технологіій;
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;
Херсонська державна морська академія;
Полтавський державний аграрний університет;
Міжнародний гуманітарний університет;
Державний заклад "Луганський державний медичний університет";
Національний університет "Львівська політехніка";
Львівський торговельно-економічний університет;
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій;
Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
Відокремлений структурний підрозділ "Дунайський інститут водного транспорту Національного транспортного університету;
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика;
Одеський національний економічний університет;
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
Івано-Франківський національний медичний університет;
Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія";
Карпатський університет імені Августина Волошина;
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті;
Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України".
