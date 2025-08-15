Укр Рус
Освіта Освіта в Україні У яких вишах у 2025 році можна отримати грант на навчання: перелік
15 серпня, 12:34
17

У яких вишах у 2025 році можна отримати грант на навчання: перелік

Марія Волошин
Основні тези
  • До проєкту з надання державних грантів на навчання у 2025 році долучилися 194 українські виші.
  • Їхній перелік постійно оновлюється.

У Міністерстві освіти і науки України прогнозують, що гранти на навчання у вишах цьогоріч зможуть отримати до 30 тисяч вступників. Точна кількість таких осіб буде відома 1 вересня.

Більшість українських вишів у 2025 році бере участь у проєкті з надання державних грантів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Які спеціальності ігнорують цьогоріч вступники у виші, а на яких – значна конкуренція 

У яких ЗВО можна отримати грант на навчання?

Станом на 7 серпня до проєкту з запровадження грантів на вищу освіту долучилось 194 виші. Перелік університетів оновлюється та збільшується. 

Державний грант можуть отримати студенти контрактного навчання як допомогу для сплати вартості здобуття вищої освіти. Кошти є цільовими, тобто витратити їх на інші потреби не можна. 

Державний грант є безповоротною допомогою і відпрацювання не передбачає.

Виші, у яких можна отримати грант у 2025 році

  • Національний транспортний університет;

  • Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

  • Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету»;

  • Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого;

  • Національний університет фізичного виховання і спорту України;

  • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

  • Луганська державна академія культури і мистецтв;

  • Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової;

  • Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

  • Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК";

  • Харківська державна академія дизайну і мистецтв;

  • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

  • Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;

  • Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва";

  • Харківська державна академія культури;

  • Сумський державний університет;

  • Донецький національний університет імені Василя Стуса;

  • Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського;

  • Національна музична академія України імені П.І. Чайковського;

  • Приватна установа «Університет «Київська школа економіки»;

  • Криворізький державний педагогічний університет;

  • Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут";

  • Закарпатська академія мистецтв;

  • Київський національний університет будівництва і архітектури;

  • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;

  • Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету;

  • Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету";

  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

  • Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету;

  • Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету;

  • Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету;

  • Західноукраїнський національний університет;

  • Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету;

  • Миколаївський національний аграрний університет;

  • Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

  • Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського;

  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

  • Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;

  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

  • Національний університет "Києво-Могилянська академія";

  • Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

  • Луцький національний технічний університет;

  • Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра;

  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

  • Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі";

  • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

  • Сумський національний аграрний університет;

  • Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка;

  • Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут";

  • Національний університет «Одеська юридична академія»;

  • Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

  • Харківський національний університет радіоелектроніки;

  • Білоцерківський національний аграрний університет;

  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

  • Національний університет "Острозька академія";

  • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

  • Національний університет "Одеська морська академія";

  • Університет митної справи та фінансів;

  • Запорізький національний університет;

  • Одеський національний морський університет;

  • Державний університет економіки і технологій;

  • Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет";

  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

  • Вінницький національний технічний університет;

  • Криворізький національний університет;

  • Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка";

  • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;

  • Хмельницький національний університет;

  • Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;

  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

  • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

  • Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет";

  • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

  • Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»;

  • Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут";

  • Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;

  • Львівський національний університет імені Івана Франка;

  • Національний університет "Чернігівська політехніка";

  • Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;

  • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

  • Поліський національний університет;

  • Черкаський державний технологічний університет;

  • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

  • Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

  • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

  • Національний університет "Запорізька політехніка";

  • Дніпровський державний технічний університет;

  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

  • Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

  • Одеський державний аграрний університет;

  • Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет";

  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

  • Буковинський державний медичний університет;

  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

  • Національний університет «Одеська політехніка»;

  • Волинський національний університет імені Лесі Українки;

  • Одеський національний технологічний університет;

  • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

  • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

  • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

  • Рівненський державний гуманітарний університет;

  • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

  • Київський національний лінгвістичний університет;

  • Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

  • Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;

  • Мукачівський державний університет;

  • Національний університет водного господарства та природокористування;

  • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

  • Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка;

  • Дніпровський державний аграрно-економічний університет;

  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

  • Пенітенціарна академія України;

  • Маріупольський державний університет;

  • Державний університет "Житомирська політехніка";

  • Державний торговельно-економічний університет;

  • Шосткинський інститут Сумського державного університету;

  • Херсонський державний аграрно-економічний університет;

  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

  • Національний фармацевтичний університет;

  • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

  • ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького";

  • Донецький національний медичний університет;

  • Дніпровський державний медичний університет;

  • Житомирський державний університет імені Івана Франка;

  • Уманський національний університет;

  • Донбаська державна машинобудівна академія;

  • Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ";

  • Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України;

  • Одеська державна академія будівництва та архітектури;

  • Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж";

  • Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет";

  • Національний лісотехнічний університет України;

  • Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет";

  • Центральноукраїнський національний технічний університет;

  • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;

  • Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет";

  • Київський національний університет технологій та дизайну;

  • Вінницький національний аграрний університет;

  • Полтавський державний медичний університет;

  • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

  • Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут";

  • Харківський національний медичний університет;

  • Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститут;

  • Донецький державний університет внутрішніх справ;

  • Львівська національна академія мистецтв;

  • Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет";

  • Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури";

  • Державний біотехнологічний університет;

  • Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету;

  • Філія "Академія бізнесу та інновацій Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет";

  • Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія";

  • Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут";

  • Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля";

  • Херсонський державний університет;

  • Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука";

  • Український державний університет науки і технологій;

  • Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет";;

  • Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;

  • Херсонський національний технічний університет

  • Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

  • Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова;

  • Національний університет харчових технологій;

  • Український державний університет залізничного транспорту;

  • Ізмаїльський державний гуманітарний університет;

  • Державний податковий університет;

  • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

  • Заклад вищої освіти “Український католицький університет”;

  • Бердянський державний педагогічний університет;

  • Одеський державний університет внутрішніх справ;

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

  • Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія";

  • Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради;

  • Університет сучасних технологіій;

  • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;

  • Херсонська державна морська академія;

  • Полтавський державний аграрний університет;

  • Міжнародний гуманітарний університет;

  • Державний заклад "Луганський державний медичний університет";

  • Національний університет "Львівська політехніка";

  • Львівський торговельно-економічний університет;

  • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій;

  • Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

  • Відокремлений структурний підрозділ "Дунайський інститут водного транспорту Національного транспортного університету;

  • Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика;

  • Одеський національний економічний університет;

  • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

  • Івано-Франківський національний медичний університет;

  • Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія";

  • Карпатський університет імені Августина Волошина;

  • Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті;

  • Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України".

Ми також розповідали, хто може отримати грант.