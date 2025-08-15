У Міністерстві освіти і науки України прогнозують, що гранти на навчання у вишах цьогоріч зможуть отримати до 30 тисяч вступників. Точна кількість таких осіб буде відома 1 вересня.

Більшість українських вишів у 2025 році бере участь у проєкті з надання державних грантів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

У яких ЗВО можна отримати грант на навчання?

Станом на 7 серпня до проєкту з запровадження грантів на вищу освіту долучилось 194 виші. Перелік університетів оновлюється та збільшується.

Державний грант можуть отримати студенти контрактного навчання як допомогу для сплати вартості здобуття вищої освіти. Кошти є цільовими, тобто витратити їх на інші потреби не можна.

Державний грант є безповоротною допомогою і відпрацювання не передбачає.

Виші, у яких можна отримати грант у 2025 році

Національний транспортний університет;

Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету»;

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого;

Національний університет фізичного виховання і спорту України;

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Луганська державна академія культури і мистецтв;

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової;

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК";

Харківська державна академія дизайну і мистецтв;

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;

Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва";

Харківська державна академія культури;

Сумський державний університет;

Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського;

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського;

Приватна установа «Університет «Київська школа економіки»;

Криворізький державний педагогічний університет;

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут";

Закарпатська академія мистецтв;

Київський національний університет будівництва і архітектури;

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;

Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету;

Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету";

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету;

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету;

Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету;

Західноукраїнський національний університет;

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету;

Миколаївський національний аграрний університет;

Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

Луцький національний технічний університет;

Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі";

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

Сумський національний аграрний університет;

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка;

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут";

Національний університет «Одеська юридична академія»;

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Білоцерківський національний аграрний університет;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Національний університет "Острозька академія";

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Національний університет "Одеська морська академія";

Університет митної справи та фінансів;

Запорізький національний університет;

Одеський національний морський університет;

Державний університет економіки і технологій;

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет";

Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

Вінницький національний технічний університет;

Криворізький національний університет;

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка";

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;

Хмельницький національний університет;

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет";

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»;

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут";

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Чернігівська політехніка";

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Поліський національний університет;

Черкаський державний технологічний університет;

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Національний університет "Запорізька політехніка";

Дніпровський державний технічний університет;

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Одеський державний аграрний університет;

Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет";

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Буковинський державний медичний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Національний університет «Одеська політехніка»;

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Одеський національний технологічний університет;

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Рівненський державний гуманітарний університет;

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Київський національний лінгвістичний університет;

Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;

Мукачівський державний університет;

Національний університет водного господарства та природокористування;

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка;

Дніпровський державний аграрно-економічний університет;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

Пенітенціарна академія України;

Маріупольський державний університет;

Державний університет "Житомирська політехніка";

Державний торговельно-економічний університет;

Шосткинський інститут Сумського державного університету;

Херсонський державний аграрно-економічний університет;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Національний фармацевтичний університет;

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького";

Донецький національний медичний університет;

Дніпровський державний медичний університет;

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Уманський національний університет;

Донбаська державна машинобудівна академія;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ";

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України;

Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж";

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет";

Національний лісотехнічний університет України;

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет";

Центральноукраїнський національний технічний університет;

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет";

Київський національний університет технологій та дизайну;

Вінницький національний аграрний університет;

Полтавський державний медичний університет;

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут";

Харківський національний медичний університет;

Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститут;

Донецький державний університет внутрішніх справ;

Львівська національна академія мистецтв;

Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет";

Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури";

Державний біотехнологічний університет;

Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету;

Філія "Академія бізнесу та інновацій Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет";

Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія";

Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут";

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля";

Херсонський державний університет;

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука";

Український державний університет науки і технологій;

Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет";;

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;

Херсонський національний технічний університет

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова;

Національний університет харчових технологій;

Український державний університет залізничного транспорту;

Ізмаїльський державний гуманітарний університет;

Державний податковий університет;

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Заклад вищої освіти “Український католицький університет”;

Бердянський державний педагогічний університет;

Одеський державний університет внутрішніх справ;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія";

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради;

Університет сучасних технологіій;

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;

Херсонська державна морська академія;

Полтавський державний аграрний університет;

Міжнародний гуманітарний університет;

Державний заклад "Луганський державний медичний університет";

Національний університет "Львівська політехніка";

Львівський торговельно-економічний університет;

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій;

Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

Відокремлений структурний підрозділ "Дунайський інститут водного транспорту Національного транспортного університету;

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика;

Одеський національний економічний університет;

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Івано-Франківський національний медичний університет;

Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія";

Карпатський університет імені Августина Волошина;

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті;

Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України".

