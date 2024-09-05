У яких вишах України можна отримати грант на навчання: перелік
Джерело:Osvita.ua
У межах цієї вступної кампанії частина абітурієнтів на контракт у виші може претендувати на отримання гранту на навчання від держави. Більшість українських ЗВО вже долучилася до пілотного проєкту МОН.
Станом на 2 вересня таких вже 179 вишів. Перелік університетів оновлюється та збільшується.
Читайте В Україні відтермінували подання заяв на державний грант
У яких вишах можна отримати грант
МОН поки відтермінувало подання заяв на отримання державного гранту до середини вересня. Тож поки вступники можуть краще ознайомитися з вишами, які беруть участь в проєкті.
Державний грант можна використати лише для оплати за навчання у ЗВО. Його надають безповоротною допомогою, тому додаткових зобов'язань, на кшталт відпрацювання, він не передбачає.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Аби отримати державний грант, вступник повинен мати в результатах НМТ (ЗНО) не менш як 150 балів із будь-яких двох предметів (грант першого рівня) або не менш як 170 балів із будь-яких двох предметів (грант другого рівня).
|
№
|
Заклади вищої освіти, у яких можна отримати грант
|
1
|
Національний транспортний університет
|
2
|
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|
3
|
Український державний університет ім. Драгоманова
|
4
|
Київський національний університет ім. Шевченка
|
5
|
Київський національний лінгвістичний університет
|
6
|
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
|
7
|
Харківський національний університет радіоелектроніки
|
8
|
Сумський державний університет
|
9
|
НТУ "Харківський політехнічний інститут"
|
10
|
Національний університет харчових технологій
|
11
|
Київський національний університет будівництва і архітектури
|
12
|
Чернівецький національний університет ім. Федьковича
|
13
|
Східноукраїнський національний університет ім. Даля
|
14
|
Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя
|
15
|
Класичний фаховий коледж Сумського державного університету
|
16
|
Державний торговельно-економічний університет
|
17
|
Український державний університет науки і технологій
|
18
|
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|
19
|
Університет митної справи та фінансів
|
20
|
Національний університет біоресурсів і природокористування України
|
21
|
Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка
|
22
|
Дніпровський національний університет ім. Гончара
|
23
|
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка
|
24
|
Харківський національний університет ім. Каразіна
|
25
|
Криворізький державний педагогічний університет
|
26
|
Луганський національний університет ім. Шевченка
|
27
|
Луцький національний технічний університет
|
28
|
Українсько-американський університет Конкордія
|
29
|
Львівський національний університет ім. Франка
|
30
|
Черкаський державний технологічний університет
|
31
|
Маріупольський державний університет
|
32
|
Національний університет «Одеська юридична академія»
|
33
|
Університет «Київська школа економіки»
|
34
|
Рівненський державний гуманітарний університет
|
35
|
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського»
|
36
|
Київський національний економічний університет ім. Гетьмана
|
37
|
Міжрегіональна Академія управління персоналом
|
38
|
Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова
|
39
|
Національний університет «Одеська політехніка»
|
40
|
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
|
41
|
Національний лісотехнічний університет України
|
42
|
Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»
|
43
|
Полтавський державний аграрний університет
|
44
|
Херсонський державний аграрно-економічний університет
|
45
|
Одеська державна академія будівництва та архітектури
|
46
|
ПВНЗ "Університет сучасних технологій"
|
47
|
Таврійський національний університет ім. Вернадського
|
48
|
Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського
|
49
|
Національний медичний університет ім. Богомольця
|
50
|
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого
|
51
|
Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету
|
52
|
Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету
|
53
|
Буковинський державний медичний університет
|
54
|
Донбаський державний педагогічний університет
|
55
|
Національний університет фізичного виховання і спорту України
|
56
|
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
|
57
|
Державний податковий університет
|
58
|
Херсонський державний університет
|
59
|
Національний університет "Чернігівська політехніка"
|
60
|
Полтавський державний медичний університет
|
61
|
Кам`янець-Подільський національний університет ім. Огієнка
|
62
|
Луганська державна академія культури і мистецтв
|
63
|
Національна музична академія України ім. Чайковського
|
64
|
Одеський національний технологічний університет
|
65
|
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|
66
|
Харківський національний економічний університет ім. Кузнеця
|
67
|
Одеський національний економічний університет
|
68
|
Одеський національний морський університет
|
69
|
Херсонська державна морська академія
|
70
|
Одеська національна музична академія ім. Нежданової
|
71
|
Державний університет економіки і технологій
|
72
|
Національний авіаційний університет
|
73
|
Дніпровський державний медичний університет
|
74
|
Харківська державна академія культури
|
75
|
Український державний університет залізничного транспорту
|
76
|
Київський національний університет технологій та дизайну
|
77
|
Харківський національний медичний університет
|
78
|
Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі
|
79
|
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
|
80
|
Житомирський державний університет ім. Франка
|
81
|
ВНЗ "Амерікан Юніверсіті Київ"
|
82
|
Сумський національний аграрний університет
|
83
|
Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини
|
84
|
Кременчуцький національний університет ім. Остроградського
|
85
|
Черкаський національний університет ім. Хмельницького
|
86
|
Національний університет "Одеська морська академія"
|
87
|
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
|
88
|
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Франка
|
89
|
Інститут "Харківська школа архітектури"
|
90
|
Львівський національний університет природокористування
|
91
|
Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова
|
92
|
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
|
93
|
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
|
94
|
Львівська національна музична академія ім. Лисенка
|
95
|
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
|
96
|
Вінницький соціально-економічний інститут
|
97
|
Національний університет "Запорізька політехніка"
|
98
|
Херсонський національний технічний університет
|
99
|
Західноукраїнський національний університет
|
100
|
Закарпатська академія мистецтв
|
101
|
Донецький національний університет ім. Стуса
|
102
|
Ніжинський державний університет ім. Гоголя
|
103
|
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
|
104
|
Вінницький національний технічний університет
|
105
|
Запорізький національний університет
|
106
|
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|
107
|
Мукачівський державний університет
|
108
|
Приазовський державний технічний університет
|
109
|
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Моторного
|
110
|
Державний університет інфраструктури та технологій
|
111
|
Рівненський фаховий коледж НУБІП України
|
112
|
Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Шевченка
|
113
|
Вінницький національний аграрний університет
|
114
|
Центральноукраїнський державний університет ім. Винниченка
|
115
|
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|
116
|
Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського
|
117
|
Уманський національний університет садівництва
|
118
|
Кам'янець-Подільський державний інститут
|
119
|
Донбаська державна машинобудівна академія
|
120
|
Полтавський університет економіки і торгівлі
|
121
|
Прикарпатський національний університет ім. Стефаника
|
122
|
Поліський національний університет
|
123
|
ІТ СТЕП Університет
|
124
|
Національний університет "Острозька академія"
|
125
|
Шосткинський інститут Сумського державного університету
|
126
|
Чорноморський національний університет ім. Могили
|
127
|
Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди
|
128
|
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|
129
|
Миколаївський національний аграрний університет
|
130
|
Одеський національний університет ім. Мечникова
|
131
|
Український католицький університет
|
132
|
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького
|
133
|
Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського
|
134
|
Одеський державний аграрний університет
|
135
|
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
|
136
|
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|
137
|
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського
|
138
|
Державний університет "Житомирська політехніка"
|
139
|
Львівська національна академія мистецтв
|
140
|
Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка
|
141
|
Центральноукраїнський національний технічний університет
|
142
|
Національний фармацевтичний університет
|
143
|
Львівський державний університет фізичної культури ім. Боберського
|
144
|
Хмельницький національний університет
|
145
|
Харківська державна академія фізичної культури
|
146
|
Глухівський національний педагогічний університет ім. Довженка
|
147
|
Карпатський університет імені Августина Волошина
|
148
|
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Хмельницького
|
149
|
Ужгородський національний університет
|
150
|
Національний університет "Львівська політехніка"
|
151
|
Державний біотехнологічний університет
|
152
|
Донецький національний технічний університет
|
153
|
Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
|
154
|
Подільський державний університет
|
155
|
ПВНЗ "Київський медичний університет"
|
156
|
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
|
157
|
Університет економіки та права "КРОК"
|
158
|
Київський університет інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія"
|
159
|
Київський столичний університет ім. Грінченка
|
160
|
Львівський національний медичний університет ім. Галицького
|
161
|
Пенітенціарна академія України
|
162
|
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|
163
|
Ніжинський агротехнічний інститут
|
164
|
Горлівський інститут іноземних мов
|
165
|
Національний університет водного господарства та природокористування
|
166
|
Міжнародний гуманітарний університет
|
167
|
Одеський державний університет внутрішніх справ
|
168
|
Хмельницький університет управління та права ім. Юзькова
|
169
|
Бердянський державний педагогічний університет
|
170
|
Криворізький національний університет
|
171
|
Івано-Франківський національний медичний університет
|
172
|
Донецький національний медичний університет
|
173
|
Одеський національний медичний університет
|
174
|
Львівський торговельно-економічний університет
|175
|
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|176
|
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|177
|
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
|178
|
Приватний заклад вищої освіти "Харківський технологічний університет "ШАГ"
|179
|
Дніпровський державний технічний університет