У яких вишах України можна отримати грант на навчання: перелік

30 жовтня 2024, 19:49
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Osvita.ua

У межах вступної кампанії 2024 року студенти, які вступили у виш на контрактну форму, можуть отримати грант на навчання. Сума залежить від обраної спеціальності та набраного балу на НМТ-2024.

Більшість українських закладів вищої освіти в 2024 році бере участь у пілотному проєкті з надання державних грантів на фінансування здобуття вищої освіти. Станом на 24 жовтня долучилось 194 виші.

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У яких вишах можна отримати грант 

Перелік університетів при цьому оновлюється та збільшується.

Зазначимо, що державний грант на здобуття вищої освіти – це підтримка державою здобуття громадянином вищої освіти шляхом співфінансування навчання на умовах контракту.

Державний грант можна використати лише для оплати за навчання у ЗВО. 

Він є безповоротною допомогою, тому додаткових зобов'язань, на кшталт відпрацювання, він не передбачає.

Заклади освіти, у яких можна отримати грант

1

Національний транспортний університет

2

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

3

Український державний університет ім. Драгоманова

4

Київський національний університет ім. Шевченка

5

Київський національний лінгвістичний університет

6

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

7

Харківський національний університет радіоелектроніки

8

Сумський державний університет

9

НТУ "Харківський політехнічний інститут"

10

Національний університет харчових технологій

11

Київський національний університет будівництва і архітектури

12

Чернівецький національний університет ім. Федьковича

13

Східноукраїнський національний університет ім. Даля

14

Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя

15

Класичний фаховий коледж Сумського державного університету

16

Державний торговельно-економічний університет

17

Український державний університет науки і технологій

18

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

19

Університет митної справи та фінансів

20

Національний університет біоресурсів і природокористування України

21

Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка

22

Дніпровський національний університет ім. Гончара

23

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка

24

Харківський національний університет ім. Каразіна

25

Криворізький державний педагогічний університет

26

Луганський національний університет ім. Шевченка

27

Луцький національний технічний університет

28

Українсько-американський університет Конкордія

29

Львівський національний університет ім. Франка

30

Черкаський державний технологічний університет

31

Маріупольський державний університет

32

Національний університет «Одеська юридична академія»

33

Університет «Київська школа економіки»

34

Рівненський державний гуманітарний університет

35

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського»

36

Київський національний економічний університет ім. Гетьмана

37

Міжрегіональна Академія управління персоналом

38

Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова

39

Національний університет «Одеська політехніка»

40

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

41

Національний лісотехнічний університет України

42

Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»

43

Полтавський державний аграрний університет

44

Херсонський державний аграрно-економічний університет

45

Одеська державна академія будівництва та архітектури

46

ПВНЗ "Університет сучасних технологій"

47

Таврійський національний університет ім. Вернадського

48

Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського

49

Національний медичний університет ім. Богомольця

50

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого

51

Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету

52

Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету

53

Буковинський державний медичний університет

54

Донбаський державний педагогічний університет

55

Національний університет фізичного виховання і спорту України

56

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

57

Державний податковий університет

58

Херсонський державний університет

59

Національний університет "Чернігівська політехніка"

60

Полтавський державний медичний університет

61

Кам`янець-Подільський національний університет ім. Огієнка

62

Луганська державна академія культури і мистецтв

63

Національна музична академія України ім. Чайковського

64

Одеський національний технологічний університет

65

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

66

Харківський національний економічний університет ім. Кузнеця

67

Одеський національний економічний університет

68

Одеський національний морський університет

69

Херсонська державна морська академія

70

Одеська національна музична академія ім. Нежданової

71

Державний університет економіки і технологій

72

Національний авіаційний університет

73

Дніпровський державний медичний університет

74

Харківська державна академія культури

75

Український державний університет залізничного транспорту

76

Київський національний університет технологій та дизайну

77

Харківський національний медичний університет

78

Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі

79

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

80

Житомирський державний університет ім. Франка

81

ВНЗ "Амерікан Юніверсіті Київ"

82

Сумський національний аграрний університет

83

Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини

84

Кременчуцький національний університет ім. Остроградського

85

Черкаський національний університет ім. Хмельницького

86

Національний університет "Одеська морська академія"

87

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

88

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Франка

89

Інститут "Харківська школа архітектури"

90

Львівський національний університет природокористування

91

Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова

92

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

93

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

94

Львівська національна музична академія ім. Лисенка

95

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

96

Вінницький соціально-економічний інститут

97

Національний університет "Запорізька політехніка"

98

Херсонський національний технічний університет

99

Західноукраїнський національний університет

100

Закарпатська академія мистецтв

101

Донецький національний університет ім. Стуса

102

Ніжинський державний університет ім. Гоголя

103

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

104

Вінницький національний технічний університет

105

Запорізький національний університет

106

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

107

Мукачівський державний університет

108

Приазовський державний технічний університет

109

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Моторного

110

Державний університет інфраструктури та технологій

111

Рівненський фаховий коледж НУБІП України

112

Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Шевченка

113

Вінницький національний аграрний університет

114

Центральноукраїнський державний університет ім. Винниченка

115

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

116

Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського

117

Уманський національний університет садівництва

118

Кам'янець-Подільський державний інститут

119

Донбаська державна машинобудівна академія

120

Полтавський університет економіки і торгівлі

121

Прикарпатський національний університет ім. Стефаника

122

Поліський національний університет

123

ІТ СТЕП Університет

124

Національний університет "Острозька академія"

125

Шосткинський інститут Сумського державного університету

126

Чорноморський національний університет ім. Могили

127

Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди

128

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

129

Миколаївський національний аграрний університет

130

Одеський національний університет ім. Мечникова

131

Український католицький університет

132

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького

133

Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського

134

Одеський державний аграрний університет

135

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

136

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

137

Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського

138

Державний університет "Житомирська політехніка"

139

Львівська національна академія мистецтв

140

Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка

141

Центральноукраїнський національний технічний університет

142

Національний фармацевтичний університет

143

Львівський державний університет фізичної культури ім. Боберського

144

Хмельницький національний університет

145

Харківська державна академія фізичної культури

146

Глухівський національний педагогічний університет ім. Довженка

147

Карпатський університет імені Августина Волошина

148

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Хмельницького

149

Ужгородський національний університет

150

Національний університет "Львівська політехніка"

151

Державний біотехнологічний університет

152

Донецький національний технічний університет

153

Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

154

Подільський державний університет

155

ПВНЗ "Київський медичний університет"

156

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

157

Університет економіки та права "КРОК"

158

Київський університет інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія"

159

Київський столичний університет ім. Грінченка

160

Львівський національний медичний університет ім. Галицького

161

Пенітенціарна академія України

162

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

163

Ніжинський агротехнічний інститут

164

Горлівський інститут іноземних мов

165

Національний університет водного господарства та природокористування

166

Міжнародний гуманітарний університет

167

Одеський державний університет внутрішніх справ

168

Хмельницький університет управління та права ім. Юзькова

169

Бердянський державний педагогічний університет

170

Криворізький національний університет

171

Івано-Франківський національний медичний університет

172

Донецький національний медичний університет

173

Одеський національний медичний університет

174

Львівський торговельно-економічний університет
175

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
176

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
177

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
178

Приватний заклад вищої освіти "Харківський технологічний університет "ШАГ"
179

Дніпровський державний технічний університет
180

Приватний заклад вищої освіти Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
181

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука"
182

Донецький державний університет внутрішніх справ
183

Білоцерківський національний аграрний університет
184

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
185

Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
186

Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут"
187

Заклад вищої освіти "Академія рекреаційних технологій і права"
188

Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет"
189

Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
190

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"
191

Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 
192

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради"
193

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
194

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Що відомо про грантову систему у 2024 році

  • Грант можуть отримати студенти, які здобуватимуть першу вищу освіту за контрактом.
  • Подання на грант відбуватиметься через застосунок Дія.
  • Його надаватимуть на суму від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика).
  • Суму гранту визначають індивідуально: за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.