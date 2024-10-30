У яких вишах України можна отримати грант на навчання: перелік

У межах вступної кампанії 2024 року студенти, які вступили у виш на контрактну форму, можуть отримати грант на навчання. Сума залежить від обраної спеціальності та набраного балу на НМТ-2024.

Більшість українських закладів вищої освіти в 2024 році бере участь у пілотному проєкті з надання державних грантів на фінансування здобуття вищої освіти. Станом на 24 жовтня долучилось 194 виші.

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У яких вишах можна отримати грант

Перелік університетів при цьому оновлюється та збільшується.

Зазначимо, що державний грант на здобуття вищої освіти – це підтримка державою здобуття громадянином вищої освіти шляхом співфінансування навчання на умовах контракту.



Державний грант можна використати лише для оплати за навчання у ЗВО.

Він є безповоротною допомогою, тому додаткових зобов'язань, на кшталт відпрацювання, він не передбачає.

№ Заклади освіти, у яких можна отримати грант 1 Національний транспортний університет 2 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 3 Український державний університет ім. Драгоманова 4 Київський національний університет ім. Шевченка 5 Київський національний лінгвістичний університет 6 НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 7 Харківський національний університет радіоелектроніки 8 Сумський державний університет 9 НТУ "Харківський політехнічний інститут" 10 Національний університет харчових технологій 11 Київський національний університет будівництва і архітектури 12 Чернівецький національний університет ім. Федьковича 13 Східноукраїнський національний університет ім. Даля 14 Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя 15 Класичний фаховий коледж Сумського державного університету 16 Державний торговельно-економічний університет 17 Український державний університет науки і технологій 18 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 19 Університет митної справи та фінансів 20 Національний університет біоресурсів і природокористування України 21 Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка 22 Дніпровський національний університет ім. Гончара 23 Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка 24 Харківський національний університет ім. Каразіна 25 Криворізький державний педагогічний університет 26 Луганський національний університет ім. Шевченка 27 Луцький національний технічний університет 28 Українсько-американський університет Конкордія 29 Львівський національний університет ім. Франка 30 Черкаський державний технологічний університет 31 Маріупольський державний університет 32 Національний університет «Одеська юридична академія» 33 Університет «Київська школа економіки» 34 Рівненський державний гуманітарний університет 35 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського» 36 Київський національний економічний університет ім. Гетьмана 37 Міжрегіональна Академія управління персоналом 38 Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова 39 Національний університет «Одеська політехніка» 40 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 41 Національний лісотехнічний університет України 42 Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила» 43 Полтавський державний аграрний університет 44 Херсонський державний аграрно-економічний університет 45 Одеська державна академія будівництва та архітектури 46 ПВНЗ "Університет сучасних технологій" 47 Таврійський національний університет ім. Вернадського 48 Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського 49 Національний медичний університет ім. Богомольця 50 Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого 51 Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету 52 Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету 53 Буковинський державний медичний університет 54 Донбаський державний педагогічний університет 55 Національний університет фізичного виховання і спорту України 56 Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 57 Державний податковий університет 58 Херсонський державний університет 59 Національний університет "Чернігівська політехніка" 60 Полтавський державний медичний університет 61 Кам`янець-Подільський національний університет ім. Огієнка 62 Луганська державна академія культури і мистецтв 63 Національна музична академія України ім. Чайковського 64 Одеський національний технологічний університет 65 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 66 Харківський національний економічний університет ім. Кузнеця 67 Одеський національний економічний університет 68 Одеський національний морський університет 69 Херсонська державна морська академія 70 Одеська національна музична академія ім. Нежданової 71 Державний університет економіки і технологій 72 Національний авіаційний університет 73 Дніпровський державний медичний університет 74 Харківська державна академія культури 75 Український державний університет залізничного транспорту 76 Київський національний університет технологій та дизайну 77 Харківський національний медичний університет 78 Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі 79 Волинський національний університет ім. Лесі Українки 80 Житомирський державний університет ім. Франка 81 ВНЗ "Амерікан Юніверсіті Київ" 82 Сумський національний аграрний університет 83 Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини 84 Кременчуцький національний університет ім. Остроградського 85 Черкаський національний університет ім. Хмельницького 86 Національний університет "Одеська морська академія" 87 Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 88 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Франка 89 Інститут "Харківська школа архітектури" 90 Львівський національний університет природокористування 91 Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова 92 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 93 Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 94 Львівська національна музична академія ім. Лисенка 95 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 96 Вінницький соціально-економічний інститут 97 Національний університет "Запорізька політехніка" 98 Херсонський національний технічний університет 99 Західноукраїнський національний університет 100 Закарпатська академія мистецтв 101 Донецький національний університет ім. Стуса 102 Ніжинський державний університет ім. Гоголя 103 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 104 Вінницький національний технічний університет 105 Запорізький національний університет 106 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 107 Мукачівський державний університет 108 Приазовський державний технічний університет 109 Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Моторного 110 Державний університет інфраструктури та технологій 111 Рівненський фаховий коледж НУБІП України 112 Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Шевченка 113 Вінницький національний аграрний університет 114 Центральноукраїнський державний університет ім. Винниченка 115 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 116 Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського 117 Уманський національний університет садівництва 118 Кам'янець-Подільський державний інститут 119 Донбаська державна машинобудівна академія 120 Полтавський університет економіки і торгівлі 121 Прикарпатський національний університет ім. Стефаника 122 Поліський національний університет 123 ІТ СТЕП Університет 124 Національний університет "Острозька академія" 125 Шосткинський інститут Сумського державного університету 126 Чорноморський національний університет ім. Могили 127 Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди 128 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 129 Миколаївський національний аграрний університет 130 Одеський національний університет ім. Мечникова 131 Український католицький університет 132 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького 133 Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського 134 Одеський державний аграрний університет 135 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 136 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 137 Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського 138 Державний університет "Житомирська політехніка" 139 Львівська національна академія мистецтв 140 Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка 141 Центральноукраїнський національний технічний університет 142 Національний фармацевтичний університет 143 Львівський державний університет фізичної культури ім. Боберського 144 Хмельницький національний університет 145 Харківська державна академія фізичної культури 146 Глухівський національний педагогічний університет ім. Довженка 147 Карпатський університет імені Августина Волошина 148 Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Хмельницького 149 Ужгородський національний університет 150 Національний університет "Львівська політехніка" 151 Державний біотехнологічний університет 152 Донецький національний технічний університет 153 Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 154 Подільський державний університет 155 ПВНЗ "Київський медичний університет" 156 Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 157 Університет економіки та права "КРОК" 158 Київський університет інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія" 159 Київський столичний університет ім. Грінченка 160 Львівський національний медичний університет ім. Галицького 161 Пенітенціарна академія України 162 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 163 Ніжинський агротехнічний інститут 164 Горлівський інститут іноземних мов 165 Національний університет водного господарства та природокористування 166 Міжнародний гуманітарний університет 167 Одеський державний університет внутрішніх справ 168 Хмельницький університет управління та права ім. Юзькова 169 Бердянський державний педагогічний університет 170 Криворізький національний університет 171 Івано-Франківський національний медичний університет 172 Донецький національний медичний університет 173 Одеський національний медичний університет 174 Львівський торговельно-економічний університет 175 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 176 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 177 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 178 Приватний заклад вищої освіти "Харківський технологічний університет "ШАГ" 179 Дніпровський державний технічний університет 180 Приватний заклад вищої освіти Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 181 Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 182 Донецький державний університет внутрішніх справ 183 Білоцерківський національний аграрний університет 184 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 185 Державний заклад "Луганський державний медичний університет" 186 Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" 187 Заклад вищої освіти "Академія рекреаційних технологій і права" 188 Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет" 189 Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ 190 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 191 Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 192 Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" 193 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 194 Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Що відомо про грантову систему у 2024 році