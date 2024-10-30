Большинство украинских высших учебных заведений в 2024 году участвует в пилотном проекте по предоставлению государственных грантов на финансирование получения высшего образования. По состоянию на 24 октября присоединилось 194 вуза.

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В каких вузах можно получить грант

Перечень университетов при этом обновляется и увеличивается.

Отметим, что государственный грант на получение высшего образования – это поддержка государством получения гражданином высшего образования путем софинансирования обучения на условиях контракта.

Государственный грант можно использовать только для оплаты за обучение в ЗВО.

Он является безвозвратной помощью, поэтому дополнительных обязательств, вроде отработки, он не предусматривает.

Учебные заведения, в которых можно получить грант

1

Национальный транспортный университет

2

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

3

Украинский государственный университет им. Драгоманова

4

Киевский национальный университет им. Шевченко

5

Киевский национальный лингвистический университет

6

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

7

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

8

Сумской государственный университет

9

НТУ "Харьковский политехнический институт"

10

Национальный университет пищевых технологий

11

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

12

Черновицкий национальный университет им. Федьковича

13

Восточноукраинский национальный университет им

14

Тернопольский национальный технический университет им. Пулюя

15

Классический профессиональный колледж Сумского государственного университета

16

Государственный торгово-экономический университет

17

Украинский государственный университет науки и технологий

18

Днепровский государственный аграрно-экономический университет

19

Университет таможенного дела и финансов

20

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

21

Полтавский национальный педагогический университет им. Короленко

22

Днепровский национальный университет им. Гончара

23

Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка

24

Харьковский национальный университет им. Каразина

25

Криворожский государственный педагогический университет

26

Луганский национальный университет им. Шевченко

27

Луцкий национальный технический университет

28

Украинско-американский университет Конкордия

29

Львовский национальный университет им. Франко

30

Черкасский государственный технологический университет

31

Мариупольский государственный университет

32

Национальный университет "Одесская юридическая академия"

33

Университет "Киевская школа экономики"

34

Ровенский государственный гуманитарный университет

35

Южноукраинский национальный педагогический университет им

36

Киевский национальный экономический университет им. Гетьмана

37

Межрегиональная Академия управления персоналом

38

Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова

39

Национальный университет "Одесская политехника"

40

Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"

41

Национальный лесотехнический университет Украины

42

Заведение высшего образования "Университет Короля Даниила"

43

Полтавский государственный аграрный университет

44

Херсонский государственный аграрно-экономический университет

45

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

46

ЧВУЗ "Университет современных технологий"

47

Таврический национальный университет им. Вернадского

48

Винницкий государственный педагогический университет им. Коцюбинского

49

Национальный медицинский университет им. Богомольца

50

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого

51

Черновицкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета

52

Винницкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета

53

Буковинский государственный медицинский университет

54

Донбасский государственный педагогический университет

55

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

56

Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти

57

Государственный налоговый университет

58

Херсонский государственный университет

59

Национальный университет "Черниговская политехника"

60

Полтавский государственный медицинский университет

61

Каменец-Подольский национальный университет им. Огиенко

62

Луганская государственная академия культуры и искусств

63

Национальная музыкальная академия Украины им. Чайковского

64

Одесский национальный технологический университет

65

Измаильский государственный гуманитарный университет

66

Харьковский национальный экономический университет им

67

Одесский национальный экономический университет

68

Одесский национальный морской университет

69

Херсонская государственная морская академия

70

Одесская национальная музыкальная академия им. Неждановой

71

Государственный университет экономики и технологий

72

Национальный авиационный университет

73

Днепровский государственный медицинский университет

74

Харьковская государственная академия культуры

75

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта

76

Киевский национальный университет технологий и дизайна

77

Харьковский национальный медицинский университет

78

Арт академия современного искусства имени Сальвадора Дали

79

Волынский национальный университет им. Леси Украинки

80

Житомирский государственный университет им. Франко

81

ВУЗ "Американ Юниверсити Киев"

82

Сумской национальный аграрный университет

83

Уманский государственный педагогический университет им

84

Кременчугский национальный университет им. Остроградского

85

Черкасский национальный университет им. Хмельницкого

86

Национальный университет "Одесская морская академия"

87

Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова

88

Дрогобычский государственный педагогический университет им

89

Институт "Харьковская школа архитектуры"

90

Львовский национальный университет природопользования

91

Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова

92

Национальный технический университет "Днепровская политехника"

93

Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого

94

Львовская национальная музыкальная академия им. Лысенко

95

Открытый международный университет развития человека "Украина"

96

Винницкий социально-экономический институт

97

Национальный университет "Запорожская политехника"

98

Херсонский национальный технический университет

99

Западноукраинский национальный университет

100

Закарпатская академия искусств

101

Донецкий национальный университет им. Стуса

102

Нежинский государственный университет им. Гоголя

103

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

104

Винницкий национальный технический университет

105

Запорожский национальный университет

106

Университет Григория Сковороды в Переяславе

107

Мукачевский государственный университет

108

Приазовский государственный технический университет

109

Таврический государственный агротехнологический университет им. Моторного

110

Государственный университет инфраструктуры и технологий

111

Ровенский профессиональный колледж НУБИП Украины

112

Национальный университет "Черниговский коллегиум" им. Шевченко

113

Винницкий национальный аграрный университет

114

Центральноукраинский государственный университет им. Винниченко

115

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

116

Харьковский национальный университет искусств им. Котляревского

117

Уманский национальный университет садоводства

118

Каменец-Подольский государственный институт

119

Донбасская государственная машиностроительная академия

120

Полтавский университет экономики и торговли

121

Прикарпатский национальный университет им. Стефаника

122

Полесский национальный университет

123

ИТ СТЕП Университет

124

Национальный университет "Острожская академия"

125

Шосткинский институт Сумского государственного университета

126

Черноморский национальный университет им. Могилы

127

Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды

128

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа

129

Николаевский национальный аграрный университет

130

Одесский национальный университет им. Мечникова

131

Украинский католический университет

132

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им

133

Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского

134

Одесский государственный аграрный университет

135

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет

136

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий

137

Николаевский национальный университет им. Сухомлинского

138

Государственный университет "Житомирская политехника"

139

Львовская национальная академия искусств

140

Сумской государственный педагогический университет им. Макаренко

141

Центральноукраинский национальный технический университет

142

Национальный фармацевтический университет

143

Львовский государственный университет физической культуры им. Боберского

144

Хмельницкий национальный университет

145

Харьковская государственная академия физической культуры

146

Глуховский национальный педагогический университет им. Довженко

147

Карпатский университет имени Августина Волошина

148

Мелитопольский государственный педагогический университет им. Хмельницкого

149

Ужгородский национальный университет

150

Национальный университет "Львовская политехника"

151

Государственный биотехнологический университет

152

Донецкий национальный технический университет

153

Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт"

154

Подольский государственный университет

155

ЧВУЗ "Киевский медицинский университет"

156

Государственный университет интеллектуальных технологий и связи

157

Университет экономики и права "КРОК"

158

Киевский университет интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия"

159

Киевский столичный университет им. Гринченко

160

Львовский национальный медицинский университет им. Галицкого

161

Пенитенциарная академия Украины

162

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

163

Нежинский агротехнический институт

164

Горловский институт иностранных языков

165

Национальный университет водного хозяйства и природопользования

166

Международный гуманитарный университет

167

Одесский государственный университет внутренних дел

168

Хмельницкий университет управления и права им. Юзькова

169

Бердянский государственный педагогический университет

170

Криворожский национальный университет

171

Ивано-Франковский национальный медицинский университет

172

Донецкий национальный медицинский университет

173

Одесский национальный медицинский университет

174

Львовский торгово-экономический университет
175

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
176

Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
177

Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта
178

Частное учреждение высшего образования "Харьковский технологический университет "ШАГ"
179

Днепровский государственный технический университет
180

Частное учреждение высшего образования Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"
181

Частное высшее учебное заведение "Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука"
182

Донецкий государственный университет внутренних дел
183

Белоцерковский национальный аграрный университет
184

Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука
185

Государственное учреждение "Луганский государственный медицинский университет"
186

Частное высшее учебное заведение "Украинский гуманитарный институт"
187

Заведение высшего образования "Академия рекреационных технологий и права"
188

Частное высшее учебное заведение "Харьковский международный медицинский университет"
189

Криворожский учебно-научный институт Донецкого государственного университета внутренних дел
190

Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия"
191

Дунайский институт водного транспорта Государственного университета инфраструктуры и технологий
192

Коммунальное учреждение "Уманский гуманитарно-педагогический колледж им. Т.Г. Шевченко Черкасского областного совета"
193

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
194

Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика

Что известно о грантовой системе в 2024 году

  • Грант могут получить студенты, которые будут получать первое высшее образование по контракту.
  • Подача на грант будет происходить через приложение Дия.
  • Его будут предоставлять на сумму от 15 тысяч гривен и более в год для покрытия части обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).
  • Сумму гранта определяют индивидуально: по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.