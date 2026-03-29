Чи збереже студент грант на навчання у разі переведення на іншу спеціальність чи зміни вишу

2024 року в Україні запровадили пілотний проєкт щодо надання грантів для вступників на контрактну форму навчання у вишах. Їх тоді почали надавати першокурсникам.

Програму продовжили і на 2025 та 2026 рік. Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", чи збережуть за студентом отриманий грант, якщо він переведеться на іншу спеціальність чи в інший виш.

Чи збережуть грант у разі переведення?

Посадовець зазначив, що грант прив'язаний до конкретної освітньої траєкторії, статусу студента і правил фінансування.

Якщо людина переводиться, але не змінює спеціальність – грант йде за студентом. Якщо змінює спеціальність навіть в межах того ж закладу – або переглядається (переоформлюється), або втрачається якщо за цією спеціальністю є невідповідність умов надання грантів,

– уточнив заступник міністра.

Він пояснив при цьому, що не можна вступити на фізику, отримати грант, ще й підвищений за відповідними коефіцієнтами, а потім перенести без змін в оплату за міжнародну економіку чи менеджмент.

До слова Трофименко розповідав, що за два роки експерименту державними грантами скористалися понад 40 тисяч студентів. Середній грант становив трохи більше ніж 23 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що відомо про гранти на вищу освіту?

2024 року запровадили пілотний проєкт щодо надання грантів для вступників на контрактну форму навчання у вишах. Торік державні гранти можна було отримати такі (для першокурсників):