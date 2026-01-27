Гранти для підтримки молодих вчених та докторів наук збільшили

Президент України Володимир Зеленський погодив нові норми щодо щорічних грантів молодим вченим та докторам наук. Вони отримуватимуть збільшені виплати.

Про це вказано в Указі №81/2026 від 26 січня. Що зміниться – читайте далі.

Наскільки збільшили гранти?

Відповідно до указу, мають заснувати щорічні гранти Президента України для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених:

докторів наук (до 40 років включно) – 7 грантів по 500 тисяч гривень кожний;

докторантів (до 35 років включно) – 20 грантів по 400 тисяч гривень кожний;

докторів філософії / кандидатів наук (до 35 років включно) – 50 грантів по 300 тисяч гривень кожний.

Згідно з попередньою редакцією указу, гранти для докторів наук становили по 90 тисяч гривень, для докторантів – по 75 тисяч гривень, для докторів філософії / кандидатів наук – по 60 тисяч гривень.

Також указ затверджує кілька положень про порядок надання щорічних грантів Президента України для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених та докторам наук.

